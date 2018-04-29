Баланс недели: секвестр бюджета, налоговые новшества и российский газ

«Страна находится на грани экономического и финансового банкротства», - с этого начал свое выступление на минувшей неделе в Верховной Раде премьер-министр Арсений Яценюк. В подтверждение своего заявления глава правительства буквально сыпал цифрами. Так, общий объем фискального разрыва, по его словам, составил 289 млрд грн.

«Вдумайтесь: в стране 289 миллиардов гривен нет на то, чтобы покрыть дефицит», - сказал Яценюк.

Для выравнивания дисбаланса и восстановления отечественной экономики правительство разработало два законопроекта – «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» и «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине».

Первый документ, в частности, предусматривает сокращение доходной части казны на 24,7 млрд грн и расходов - на 23,8 млрд грн.

Секвестр бюджета также предполагает вместо планируемого ранее повышения заморозить ключевые социальные показатели: прожиточный минимум – на уровне 1176 грн, минимальную зарплату – 1218 грн.

Кроме того, Кабинет министров пересмотрел макроэкономические показатели бюджета: вместо запланированного роста прогнозируется снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%.

Стоит отметить, что во время обсуждения законопроекта в парламенте Яценюк заявил, что документ не является идеальным и наверняка потребует в дальнейшем корректировки. «Но надо запустить процесс, и тогда мы 24 часа в сутки семь дней в неделю будем собираться, и проговаривать необходимые изменения», - сказал глава правительства, обращаясь к парламентариям.

Секвестр бюджета подвергся наибольшей критике со стороны тех партий, которые ранее занимались активным его разворовыванием (как заявлял Яценюк, за последние три года предыдущая власть вывела около 70 млрд долларов в офшорные зоны).

Тем не менее, «за» принятие документа проголосовали 228 из 340 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов). Ни один из депутатов от Партии регионов и КПУ не поддержал принятие закона.

Налоговый кодекс: вынужденная корректировка

Особое внимание депутатами было уделено закону, предусматривающему предотвращение финансовой катастрофы в стране.

Документом предполагается повышение налогов, акцизов и сборов, что, по оценкам правительства, должно увеличить доходную часть бюджета примерно на 44 млрд грн в расчете на год, а за оставшиеся 7 месяцев 2014 года - на 25 млрд грн.

Основные параметры документа: облагаться налогами заработная плата, как и раньше, будет по существующим ставкам 15% и 17%, вводится прогрессивная шкала ставок налогов к пассивным доходам граждан. Так, налогом будет облагаться пассивный доход в размере от 20 тыс. грн - до 236 тыс. грн ставка составит 15%, от 236 тыс. грн до 500 тыс. грн – 20%, свыше 500 тыс. грн – 25%. Ежегодно эти пороговые величины будут индексироваться, поскольку они привязаны к размеру прожиточного минимума.

Также налогом будут облагаться пенсии размером более 10 тыс. грн. Речь идет о прокурорах, судьях, работниках правоохранительной системы и др. По словам Яценюка, пенсии им должны насчитываться по такой же схеме, как и для всех других граждан Украины.

В соответствии с принятыми антикризисными мерами будет сокращен штат правоохранительных органов, а также на 10% количество сотрудников органов исполнительной власти.

Кроме того, заработает дополнительный пенсионный сбор в размере 0,5%, который будет взиматься при покупке юридическими и физическими лицами безналичной и наличной иностранной валюты.

Законом также предполагается, что налог на недвижимость будет начисляться не на жилую площадь, а на общую, причем это правило будет распространяться только на недвижимость в городской местности.

Увеличиваются также ставки акцизного налога на алкогольные напитки и табачные изделия на 25%, на пиво – на 42,5%. По мнению законодателей, такие нововведения незначительно повлияют на цену сигарет и спиртного.

«Бутылка пива стоила 8 грн. После поднятия акциза она будет стоить до 8,5 грн. Как вы считаете, это катастрофически? Нет. Второе. Пачка сигарет стоила 15 грн. После поднятия акциза она будет стоить 16 грн. Бутылка водки стоила 32 грн, станет стоить 35 грн. Надо меньше пить, спортом заниматься», - сказал Яценюк.

Премьер сравнил данный закон с «дефибриллятором» для экономики, однако позже выяснилось, что такие «реанимационные» действия не воспринимают представители большого агробизнеса. С первой попытки принятие закона провалилось. Причем голосов не дали не только оппозиционные регионалы и коммунисты, но и некоторые депутаты из коалиции. Однако после часа совещаний пакет антикризисных мер был утвержден.

Во время консультаций был достигнут компромисс по одному из самых спорных вопросов - относительно возмещения НДС зернотрейдерам. Депутаты решили отсрочить взимание, а значит и возмещение НДС при экспорте зерновых и технических культур до 1 октября с 1 января 2014 года.

Также была достигнута договоренность по поводу предложения депутатской группы «Экономическое развитие»: плата за недра в части нефти остается такой, как и в настоящее время - 39%, а относительно газового конденсата - будет повышена до 42%.

Принятый депутатами закон на шаг приблизил Украину к получению финансовой помощи от МВФ.

Финансовая помощь: как нельзя к месту

Минувшая неделя ознаменовалась не только подписанием значимых для страны законов, но и завершением работы в Киеве миссии Международного валютного фонда, которая находилась в столице с 4 марта. По словам главы миссии Николая Георгиева, МВФ на уровне руководства договорился с украинским правительством о программе сотрудничества stand-by сроком на два года и с объемом финансирования 14-18 млрд долл. Как сообщил министр финансов Александр Шлапак, объем первого транша кредита может составить около 3 млрд долл.

При этом программа сотрудничества открывает для Украины доступ к внешнему финансированию в объеме 27 млрд долл. «Миссия достигла понимания с руководством Украины по программе реформ, которые могут быть поддержаны двухлетней программой stand-by. Программа разблокирует финансовую помощь от широкого круга финансовых организаций, которая может составить до 27 млрд долл.», - заявил Георгиев.

В данную сумму, по словам Яценюка, кроме кредита от МВФ входит внешняя финансовая поддержка в объеме 13,6 млрд долл. Из этих средств 2 млрд долл. на макроэкономическую помощь Украине предоставит Европейский Союз и по 1 млрд долл. США и Всемирный банк. Также 200 млн долл. предоставит правительство Канады, по 100 млн долл. — правительства Японии и Польши, 200 млн долл. – Всемирный банк на проектную деятельность. Европейский банк реконструкции и развития намерен выделить Украине на различные проекты 200 млн долл., Европейский инвестиционный банк - 170 млн долл. и Международная финансовая корпорация - 400 млн долл.

Теперь же программу сотрудничества должен одобрить совет директоров фонда, а первый транш может прийти в Украину уже в апреле. Но деньги от МВФ и других «спонсоров» наша страна получит в том случае, если за это время правительство выполнит ряд экономических условий, а именно: стабилизирует экономику, а также продолжит реформирование монетарной политики в части следования гибкому курсу гривни.

С учетом критического финансового состояния Украины, дабы выполнить выставленные условия правительство вынуждено прибегать к «драконовским» мерам.

Коммунальные тарифы: вверх и скоро

Для получения необходимого кредита Украине нужно пройти через болезненное повышение тарифов на газ для населения, что является одним из условий МВФ. В Фонде заявляют, что в Европе стоимость энергоресурсов для населения в 3-5 раз выше.

По словам Георгиева, предусматривается постепенное повышение цен на газ и теплоснабжение. «Программа предусматривает постепенное повышение цен на газ и теплоснабжение, чтобы мы вышли на экономически обоснованный уровень в ближайшие 4 года. При этом наша рекомендация - резкое расширение социальной защиты», - отметил он.

Согласно заявлению «Нафтогаза», повышение тарифа на газ для населения планируется уже с 1 мая и оно составит в среднем 50%. Повысится тариф и для предприятий теплокоммунэнерго – с 1 июля на 40%.

«Первое повышение по газу будет с 1 мая, а по ТКЭ – с 1 июля. Тариф по ТКЭ повышается на 40%, а по населению – пока на 50%», - сказал директор Департамента экономического планирования и финансовых расчетов «Нафтогаза» Юрий Колбушкин.

При этом в компании уточнили, что соответствующий рост цен уже согласован с МВФ.

Обсуждая данный вопрос на заседании правительства, Яценюк отметил, что в соседней России, которая имеет собственные газовые ресурсы, тарифы на «голубое топливо» намного выше, чем в Украине.

«Цена на газ для населения в Украине составляет 84 доллара за тысячу кубометров. А цена на газ в России, которая нам его продает и которая может его задаром отдавать своим гражданам, составляет 128 долларов за тысячу кубометров», - сказал он.

Одновременно с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги парламентарии, во избежание акций протестов со стороны населения, приняли решение внедрить систему субсидий для 4 млн малообеспеченных семей. По словам Яценюка, участниками разработанной Кабмином программы субсидирования смогут стать 30% украинцев. При этом объем субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет достигать 500 грн.

Повышение тарифов на газ обусловлено и враждебным отношением со стороны России. Согласно заявлению премьера, цена российского газа для Украины с 1 апреля может вырасти до 500 долл. за тысячу кубометров. Это связано с тем, что из-за аннексии Крыма РФ намерена отменить «харьковскую скидку», которая предоставлялась за базирование Черноморского флота на территории полуострова.

Между тем, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан заявил, что Украина не собирается платить России за газ свыше 387 долларов за тысячу кубометров, что является расчетной ценой по контракту с «Газпромом» с учетом ранее подписанных харьковских соглашений.

«Если они выставят одну цену, мы все равно будем платить 387 долларов... Пусть они идут в суд. Мы не собираемся с ними судиться. Мы собираемся им платить за газ по цене 387 долларов», - сказал Продан.

С учетом обострения отношений России и Украины Продан заявил, что опасается приостановки поставок российского газа и призвал Европейскую комиссию способствовать скорейшей реализации возможности организации поставок газа в страну со стороны Словакии. Украина предупредила ЕК о возможных проблемах в «газовых» отношениях Киева и Москвы с первого апреля.

Антон Кулиш (УНИАН)