Нацбанк ввел ограничения на покупку валюты

Сегодня Национальный банк Украины ввел некоторые ограничения деятельности банков. Большинство новаций касаются купли-продажи валюты, сообщает ТСН.ua.

В частности, до 1 мая ввели ограничение на продажу валюты.

"Учитывая повышенный спрос на наличную иностранную валюту, установлена максимальная сумма ее продажи одному физическому лицу, которая в эквиваленте не может превышать 15 тысяч гривень в течение одного операционного (рабочего) дня в пределах одной банковской учреждения", - говорится в сообщении.

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Если же меняете валюту на гривни, то теперь не нужно показывать паспорт. Продажи (когда гривни на доллары меняете) это не касается.

Кроме того, в течение всего апреля нельзя будет перечислить за границу больше, чем 150 тыс. грн в месяц.

"Такие ограничения не распространяются на целый ряд социально-важных переводов, а именно: на оплату расходов на лечение за границей, транспортировку больных, переводов, осуществляемых в случае изменения государства проживания, связанных с оплатой труда нерезидентов Украины и некоторые другие", - уточняют в Нацбанке.

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Также ввели несколько новаций, касающихся деятельности банков при операциях с валютой.

Временные меры Нацбанк ввел, чтобы "способствовать поддержанию равновесия на денежно-кредитном рынке на период до принятия программ сотрудничества с международными финансовыми организациями".