Общий ресурс финпомощи Украине составит порядка $13,5 млрд

Об этом заявил в эфире Первого Национального телеканала премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Общий ресурс на текущий год – порядка 13,5 млрд долл. Часть ресурсов пойдут на то, чтобы платить пенсии… Но часть ресурса должна пойти на что-то другое – она пойдет на развитие экономики», - сказал глава правительства.

Он отметил, что кредиты будут направлены на развитие, на то, чтобы у людей была работа, зарплата, чтобы работали предприятия, которые будут платить налоги. «Нужно, чтобы работали предприятия, платили налоги, чтобы мы рассчитывались с врачами, учителями, милиционерами», - отметил Яценюк.

Он также отметил, что помимо этого у правительства есть ряд проектов, которые также подразумевают внешнее финансирование. «У нас есть часть проектов, которые мы должны реализовать и средства пойдут туда. Это начиная от строительства метро в Днепропетровске и Харькове и заканчивая большими проектами в коммунальной сфере, энергетике, чтобы дойти до села, чтобы на селе люди хоть что-то ощутили», - обратил внимание Яценюк.

Ранее Украина и Международный валютный фонд на уровне руководства миссии фонда и правительства договорились о предоставлении нашей стране двулетней программы кредитования в объеме 14-18 млрд долл. Как отметили в МВФ, эта программа позволит Украине получить доступ к дополнительному внешнему финансированию в общем объеме, включая средства фонда, 27 млрд долл.