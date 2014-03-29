Moody’s поставило рейтинг РФ на пересмотр с возможным понижением
Эксперты агентства объяснили этот шаг тем, что на российскую экономику негативное влияние оказывает конфликт на Украине.
Международное рейтинговое агентство Moody's 28 марта поставило суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с перспективой понижения, сообщает ИТАР-ТАСС.
Эксперты агентства объяснили этот шаг тем, что на российскую экономику негативное влияние оказывает конфликт на Украине.
"По нашим прогнозам, возросшая экономическая неопределенность, связанная с конфликтом на Украине, будет способствовать тому, что в 2014 году ВВП России сократится примерно на 1% вместо ожидавшегося до кризиса роста примерно в 2%, - отмечается в заявлении агентства.
В заявлении также указывается, что если по итогам пересмотра рейтинга, находящегося сейчас на уровне "Baa1", будет принято решение о его понижении, то, скорее всего, он будет изменен на один пункт.
Вместе с тем, если напряженность вокруг Украины спадет и будет найден выход из кризиса, то Moody's может оставить рейтинг России на нынешнем уровне.
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