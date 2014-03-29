Moody’s поставило рейтинг РФ на пересмотр с возможным понижением

Международное рейтинговое агентство Moody's 28 марта поставило суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с перспективой понижения, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эксперты агентства объяснили этот шаг тем, что на российскую экономику негативное влияние оказывает конфликт на Украине.

"По нашим прогнозам, возросшая экономическая неопределенность, связанная с конфликтом на Украине, будет способствовать тому, что в 2014 году ВВП России сократится примерно на 1% вместо ожидавшегося до кризиса роста примерно в 2%, - отмечается в заявлении агентства.

В заявлении также указывается, что если по итогам пересмотра рейтинга, находящегося сейчас на уровне "Baa1", будет принято решение о его понижении, то, скорее всего, он будет изменен на один пункт.

Вместе с тем, если напряженность вокруг Украины спадет и будет найден выход из кризиса, то Moody's может оставить рейтинг России на нынешнем уровне.

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