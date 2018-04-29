Украинские реформы: что потеряем и что найдем

Законопроекты «О Государственном бюджете» и «О преодолении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине» разрабатывались Кабмином в крайне сжатые сроки и фактически в «боевых» условиях. Времени на широкое обсуждение инициатив не было. Ситуация с государственными финансами не оставляла выбора: либо объявлять дефолт, либо начинать системные реформы, прежде всего, в фискальной и тарифной сферах, заручившись вполне ощутимой поддержкой международных финансовых организаций в объеме 27 млрд долл., включая программу сотрудничества с Международным валютным фондом на 14-18 млрд долл.

«Главная цель - не дать умереть экономике. Это - дефибриллятор для Украины, и именно под таким углом следует рассматривать и закон о предотвращении катастрофы, и изменения в бюджет», - отмечал глава правительства Арсений Яценюк, представляя законопроекты в парламенте.

Секвестр бюджета парламентарии приняли относительно спокойно: пересмотр показателей в условиях продолжающейся стагнации экономики считался вопросом времени. А вот антикризисный проект налоговых и тарифных изменений до сих пор активно обсуждается обществом. УНИАН проанализировал, как эти изменения отразятся на жизни рядового украинца и экономике в целом.

На уровне гражданина

Украинцы прочувствуют принятые налоговые и тарифные изменения незамедлительно. С 1 мая на 50% повышается тариф на газ для населения, а с 1 июля – на 40% тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго, которые поставляют горячую воду и отопление. В Кабмине обещают уже в ближайшее время представить четкий план, как эти новшества отразятся на «коммуналке». В комментарии УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан подчеркнул: «Постановление уже принято, там все расписано по категориям и по платежам». А министр финансов Александр Шлапак добавил детали: тарифы установят не местные советы, как это происходит сейчас, а государственные регуляторы - централизовано для всей страны. Таково требование ключевого кредитора – Международного валютного фонда. Таким образом, в тарифном вопросе уровняют всех – безотносительно к региону или уровню доходов. При этом собственно коммунальные тарифы, по оценкам экспертов, одномоментно поднимутся минимум вдвое.

И это только начало. В эфире Первого национального телеканала глава правительства сообщил, что грядущее повышение цен на коммунальные услуги – стартовое. По его словам, с учетом растущих цен на газ единоразовое повышение тарифов должно было бы составить не менее 120%. «Мы разложили это на 4 года. Первый год – повышение 40%, второй год - 40% и два года по 20%», - рассказал Яценюк.

Но есть и позитив: одновременно с ростом тарифов Кабмин внедряет масштабную реформу адресной помощи малоимущим гражданам, которая коснется 4 млн семей. «Мы покрываем социальной программой помощи 30% украинского населения. Каждая малообеспеченная семья будет дополнительно получать на покрытие своих расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг до 500 грн. Правительство приняло соответствующее решение», - сообщил премьер-министр.

Еще один магистральный набор изменений - зарплаты, пенсии и налогообложение так называемых пассивных доходов, которые граждане получают сверх заработных плат по основному месту работы.

Как пояснил Шлапак, пассивные доходы – проценты по депозитам, облигациям, дивиденды, роялти и доходы по аренде недвижимости. Если все это оформлено официально, то подлежит обязательному ежегодному декларированию. А если суммарный объем задекларированных «пассивных доходов» превышает планку в 20 тыс. грн, то он подлежит еще и налогообложению по ставке 15, 20 и 25%.

«Те, кто получает доходы из всех пассивных источников, включая проценты по депозитам, в объеме от 20 тыс. грн и до 236 тыс. грн, должны будут уплатить налог по ставке 15%. Доходы от 236 тыс. грн до 1 млн будут облагаться общим налогом по ставке 20%, свыше 1 млн грн – по ставке 25%», - пояснил Шлапак.

При этом он подтвердил, что налог на проценты по депозитам все-таки вводится, несмотря на заверения главы правительства об отсрочке этой нормы. «Но чтобы получить доход по депозитам в объеме более 20 тыс. грн, нужно иметь депозит более 100 тыс. грн. То есть, мы приняли то, что и предлагали: мы начинаем налогообложение людей, которые имеют депозиты от 100 тыс. грн и более. Таких людей у нас 1,7% населения - порядка 300 тыс. человек», - подчеркнул министр финансов.

Изменения коснулись и налогообложения недвижимости. В частности, налогом теперь облагается общая площадь, а не жилая, как ранее. Объекты налогообложения остались прежними (квартиры площадью свыше 240 кв м и более и жилые дома площадью от 500 м и более), ставки - тоже (1% и 2,7%). При этом льгота по налогообложению недвижимости сохраняется только для построек в сельской местности.

Что касается зарплат, то по предложению правительства государственный ориентир в этой сфере замораживается на минимальном уровне 1218 грн (или 7,3 грн в час), а пожиточный минимум - 1176 грн. Регулярных повышений этих показателей Кабмин в 2014 году не планирует. «Мы официально заявляем, что на протяжении 2014 года минимальные прожиточные стандарты, это - минимальная зарплата и прожиточный минимум - не будут меняться. Мы его не будем ни опускать, ни менять», - заявил Яценюк. В то же время индексирование пенсий намечается. «Конечно, ресурса на индексацию нет, но мы приняли решение и нашли средства для индексации пенсий для граждан Украины на уровень инфляции. Поэтому рост цен будет скомпенсирован», - заверил глава правительства. При этом он обратил внимание, что большие пенсии – свыше 10 тыс. грн - отныне будут облагаться подоходным налогом.

Второй блок платежей – подакцизные товары: топливо, сигареты и алкоголь. Ставки акцизов повышаются основательно - на пиво на 42,5%, а на сигареты и алкоголь – на 25%. В то же время в пересчете на пачку сигарет или бутылку крепкого алкоголя это повышение вряд ли окажется судьбоносным. Так, по расчетам правительства, повышение акциза, например, на пиво приведет к росту стоимости пол-литровой бутылки напитка в среднем на 50 копеек. Пачка сигарет подорожает на гривню. «Бутылка водки раньше стоила 32 гривни, теперь будет стоить 35 гривень. Надо меньше пить и заниматься спортом», - отметил Яценюк с трибуны парламента.

Акцизы на топливо по предложению правительства также повышены. Если раньше в Украине существовала система дифференцированного сбора акцизов, предусматривавшая ставки акциза для бензинов в размере 198 евро за тонну, а для дизтоплива - от 46 евро за тонну до 98 евро за тонну, то теперь ставки оставили только две: для низкокачественного топлива (евро - 2, 3) - 128 евро, для высококачественного (евро - 4, 5) - 98 евро. Высчитать, почем в итоге обойдется литр бензина не трудно: повышение акциза на 1 евро ведет к росту стоимости литра топлива в среднем на копейку. Однако в Украине акциз – не единственный фактор, «добавляющий» цифры в ценнике. Важную роль в нашей стране играет сезонный спрос и стабильность курса гривни, поскольку львиная доля бензинов на рынке – импорт. Чем крепче гривня, тем стабильнее цена топлива и наоборот. Благо, Минфин обещает удержать валюту в среднем по году на отметке 10,5 грн за доллар. «Я уверен, что у нас будет достаточно средств, чтобы создать соответствующую финансовую подушку и удержать доллар на уровне 10,5 грн до конца года», - заявил Шлапак, допустив, правда, что в течение года курс может колебаться вокруг прогнозной отметки.

Напоследок отметим еще один любопытный нюанс: отныне в Украине упразднен принцип прогрессивной шкалы выплат при рождении ребенка. Кабмин заморозил «детский» капитал на уровне 41280 грн, независимо от очередности ребенка – будь он первым или третьим. Выплата пособия теперь будет происходить единоразово в объеме 10320 грн, а затем равными частями (по 860 грн) каждый месяц в течение трех лет.

На уровне предприятия

Налоговая нагрузка на корпоративный сектор также выросла. Из ключевых нововведений – пенсионный сбор при покупке-продаже валюты за безналичный расчет по ставке 0,5%, введение 7% НДС на лекарства и сохранение действующих ставок НДС и налога на прибыль для бизнеса на уровне 20% и 18%, соответственно. Предусмотренное Налоговым кодексом снижение ставок до 16% по налогу на прибыль и до 17% по налогу на добавленную стоимость не планируется. Но драматизировать не стоит. Первый заместитель министра доходов и сборов, куратор налоговой Игорь Билоус отметил, что бизнес легко справится с действующими налоговыми платежами, если их правильно администрировать и не допускать использования коррупционных схем - будь-то по возврату НДС или общему уклонению от уплаты налогов.

«А что касается Налогового кодекса, то его и вовсе есть смысл заново переписать», - завил Билоус. Причем премьер-министр эту мысль поддержал: во время выступления в парламенте он допустил возможность появления в Украине нового сборника налогового законодательства, выписанного с учетом пожеланий трудящихся, уже в следующем году. «Мы хотим предложения пакета реформ, вместе сядем и с 2015 года сделаем новую редакцию Налогового кодекса», - отметил Яценюк.

Но пока бизнесу предписано работать в рамках действующих нормативов. А они таковы: ставки сбора за использование радиочастотного ресурса (РЧР) увеличены в 2 раза; рентная плата за добычу полезных ископаемых, которую в значительных объемах использует крупный монопольный бизнес, также выросла вдвое. В среднем в два раза (в зависимости от объемов двигателя) повышены акцизы на импорт новых автомобилей, введены акцизы на импорт мотоциклов и мопедов с объемом двигателя от 50 см3 – по ставке 0,06 евро за кубический сантиметр.

Не обошли вниманием и банковский сектор: Кабмин предложил Нацбанку продумать повышение ставок рефинансирования банков – до 14% (с нынешних 6,5%). «Мы призываем Национальный банк начать широкую программу рефинансирования коммерческих банков под ставку 14%. Этот даст возможность отправлять ресурс в экономику по ставке не выше 17-18%», - сказал Яценюк, отметив, что сегодня кредитные ставки составляют 35% и «являются неприемлемыми».

Отдельная тема – возмещение НДС. Как подчеркнул глава правительства, задолженность государства перед бизнесом по этой статье составляет 21,7 млрд грн. Вернуть такую сумму - в полном объеме, но не деньгами, можно, но посредством выпуска облигаций внутреннего госзайма. Условия эмиссии Кабмину еще предстоит выписать, но в целом данный инструмент рынку уже знаком.

Другое дело – как гладко пройдет процесс возвращения долгов.

Стоило главе правительства лишь обозначить желание установить справедливость в сфере возмещения НДС, как деловые круги задействовали максимум возможностей надавить на Кабмин и первыми стать в очередь за деньгами. Наиболее ярко это проявилось во время обсуждения вопроса возвращения НДС аграриям. Особенность момента заключается в том, что никакого НДС агрокомпаниям никто не возмещал с 2011 года. Законом устанавливалось, что аграрии НДС не платят и, соответственно, государство им ничего не возмещает. Но из-под действия этой нормы выпадали зернотрейдеры, которые осуществляли экспортные операции с зерном. Если экспорт, значит – возмещение НДС. Поэтому именно трейдеры, а не производители зерна, и потребовали «восстановления справедливости» по принципу «здесь и сейчас».

«Напомню, украинский агропромышленный сектор освобожден от уплаты НДС… Но трейдер берет и ставит к возмещению 20%, которые ему никто не платил. И эти 20% нужно забрать у пенсионера, учителя, доктора, чтобы трейдерская компания дополнительно заработала, - парировал нападки аграрных лоббистов Яценюк. - Мы предлагаем не возмещать НДС при экспорте… Нет сейчас другого варианта. Вариант снова украсть из бюджета 5 млрд грн (предположительный объем НДС-возмещений трейдерам) – мы на это не пойдем».

И не пошли. Как пояснил Шлапак, Кабмин совместно с парламентариями приняли «соломоново» решение: возмещать НДС только для экспорта зерна нового урожая с 1 октября 2014 года, и то лишь три месяца – вплоть до 1 января 2015 года. «27 марта была проголосована норма, в соответствии с которой возмещение будет введено на 3 месяца – с 1 октября по 1 января на урожай нового года. Что будет в следующем году? Мы договорились с аграриями собраться в ближайшее время и вместе подумать, что будет по налогообложению в 2015 году», - отметил министр. При этом он добавил, что НДС будут возмещать прямым производителям и экспортерам первой ступени. «Мы выступаем, чтобы это (формула возмещения НДС - УНИАН) было единой нормой и для внутреннего рынка, и для экспортеров, чтобы избежать возможных злоупотреблений», - подчеркнул Шлапак.

На уровне государства

Понятно, что все шаги по урезанию социальных аппетитов и повышению налогов проговаривались давно, но не предпринимались лишь потому, что в условиях перманентной избирательной кампании электорату требовалось постоянно констатируемое «улучшение социальных стандартов». Все, что было сделано в Раде в минувший четверг, нужно было делать, начиная с 2008 года, когда в Украине впервые заговорили о необходимости повышать коммунальные тарифы, когда встал вопрос о повышении акцизов на топливо и пиво.

Многие преобразования необходимо было начинать еще вчера, а то и позавчера. Отсюда и радикализм правительства – скорый, болезненный и, в общем, беспощадный. Будет ли в этом радикализме толк – спрогнозировать сложно. Но определенный результат уже достигнут: мировое сообщество достойно оценило стремление нашей страны к реформам. Как рассказал в эфире Первого национального телеканала Арсений Яценюк, общий пакет финансовой помощи Украине в течение 2014 года составит порядка 13,5 млрд долл. Предположительно только лишь первый транш кредита от МВФ - 3 млрд. долл. Получение этих средств обусловит приход макрофинансовой помощи от правительств США, Японии и стран Евросоюза – в объеме 1,6 млрд долл, 1 млрд долл. и 1,61 млрд евро, соответственно. Кроме того, многомиллиардные кредитные линии откроют Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и ЕБРР.

Кредиты, как ожидается, пойдут на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка, выплату социальных обязательств, развитие экономики и реализацию конкретных инфраструктурных проектов, включая развитие села, создание новых производственных мощностей в электроэнергетике и коммунальной сфере, а также строительство метро в крупных городах страны.

Олеся Сафронова (УНИАН)