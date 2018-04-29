УНИАН проанализировал, как предложенные Кабмином изменения отразятся на жизни рядового украинца и экономике в целом

Украинские реформы: что потеряем и что найдем

12:05, 29 марта 2014
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Верховная Рада приняла правительственные законопроекты о секвестре бюджета и повышении налоговой нагрузки. Документы стали первым шагом в череде непопулярных реформ нового Кабмина, которые коснутся всех украинцев. Но они открыли стране «шлюз» для получения внешней финансовой помощи, объем которой составит более 27 млрд долл. 

УНИАН проанализировал, как предложенные Кабмином изменения отразятся на жизни рядового украинца и экономике в целом

Законопроекты «О Государственном бюджете» и «О преодолении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине» разрабатывались Кабмином в крайне сжатые сроки и фактически в «боевых» условиях. Времени на широкое обсуждение инициатив не было. Ситуация с государственными финансами не оставляла выбора: либо объявлять дефолт, либо начинать системные реформы, прежде всего, в фискальной и тарифной сферах, заручившись вполне ощутимой поддержкой международных финансовых организаций в объеме 27 млрд долл., включая программу сотрудничества с Международным валютным фондом на 14-18 млрд долл.

«Главная цель - не дать умереть экономике. Это - дефибриллятор для Украины, и именно под таким углом следует рассматривать и закон о предотвращении катастрофы, и изменения в бюджет», - отмечал глава правительства Арсений Яценюк, представляя законопроекты в парламенте. 

Секвестр бюджета парламентарии приняли относительно спокойно: пересмотр показателей в условиях продолжающейся стагнации экономики считался вопросом времени. А вот антикризисный проект налоговых и тарифных изменений до сих пор активно обсуждается обществом. УНИАН проанализировал, как эти изменения отразятся на жизни рядового украинца и экономике в целом.

На уровне гражданина

Украинцы прочувствуют принятые налоговые и тарифные изменения незамедлительно. С 1 мая на 50% повышается тариф на газ для населения, а с 1 июля – на 40% тариф на газ для предприятий теплокоммунэнерго, которые поставляют горячую воду и отопление. В Кабмине обещают уже в ближайшее время представить четкий план, как эти новшества отразятся на «коммуналке». В комментарии УНИАН министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан подчеркнул: «Постановление уже принято, там все расписано по категориям и по платежам». А министр финансов Александр Шлапак добавил детали: тарифы установят не местные советы, как это происходит сейчас, а государственные регуляторы - централизовано для всей страны. Таково требование ключевого кредитора – Международного валютного фонда. Таким образом, в тарифном вопросе уровняют всех – безотносительно к региону или уровню доходов. При этом собственно коммунальные тарифы, по оценкам экспертов,  одномоментно поднимутся минимум вдвое.

И это только начало. В эфире Первого национального  телеканала глава правительства сообщил, что грядущее повышение цен на коммунальные услуги – стартовое. По его словам, с учетом растущих цен на газ единоразовое повышение тарифов должно было бы составить не менее 120%. «Мы разложили это на 4 года. Первый год – повышение 40%, второй год - 40% и два года по 20%», - рассказал Яценюк.

Но есть и позитив: одновременно с ростом тарифов Кабмин внедряет масштабную реформу адресной помощи малоимущим гражданам, которая коснется 4 млн семей. «Мы покрываем социальной программой помощи 30% украинского населения. Каждая малообеспеченная семья будет дополнительно получать на покрытие своих расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг до 500 грн. Правительство приняло соответствующее решение», - сообщил премьер-министр. 

Еще один магистральный набор изменений - зарплаты, пенсии и налогообложение так называемых пассивных доходов, которые граждане получают сверх заработных плат по основному месту работы.

Как пояснил Шлапак, пассивные доходы – проценты по депозитам, облигациям, дивиденды, роялти и доходы по аренде недвижимости. Если все это оформлено официально, то подлежит обязательному ежегодному декларированию. А если суммарный объем задекларированных «пассивных доходов» превышает планку в 20 тыс. грн, то он подлежит еще и налогообложению по ставке 15, 20 и 25%. 

«Те, кто получает доходы из всех пассивных источников, включая проценты по депозитам, в объеме от 20 тыс. грн и до 236 тыс. грн, должны будут уплатить налог по ставке 15%. Доходы от 236 тыс. грн до 1 млн будут облагаться общим налогом по ставке 20%, свыше 1 млн грн – по ставке 25%», - пояснил Шлапак.

При этом он подтвердил, что налог на проценты по депозитам все-таки вводится, несмотря на заверения главы правительства об отсрочке этой нормы. «Но чтобы получить доход по депозитам в объеме более 20 тыс. грн, нужно иметь депозит более 100 тыс. грн. То есть, мы приняли то, что и предлагали: мы начинаем налогообложение людей, которые имеют депозиты от 100 тыс. грн и более. Таких людей у нас 1,7% населения - порядка 300 тыс. человек», - подчеркнул министр финансов.

Изменения коснулись и налогообложения недвижимости. В частности, налогом теперь облагается общая площадь, а не жилая, как ранее. Объекты налогообложения остались прежними (квартиры площадью свыше 240 кв м и более и жилые дома площадью от 500 м и более),  ставки - тоже (1% и 2,7%). При этом льгота по налогообложению недвижимости сохраняется только для построек в сельской местности. 

Что касается зарплат, то по предложению правительства государственный ориентир в этой сфере замораживается на минимальном уровне 1218 грн (или 7,3 грн в час), а пожиточный минимум - 1176 грн. Регулярных повышений этих показателей Кабмин в 2014 году не планирует. «Мы официально заявляем, что на протяжении 2014 года минимальные прожиточные стандарты, это - минимальная зарплата и прожиточный минимум - не будут меняться. Мы его не будем ни опускать, ни менять», - заявил Яценюк. В то же время индексирование пенсий намечается. «Конечно, ресурса на индексацию нет, но мы приняли решение и нашли средства для индексации пенсий для граждан Украины на уровень инфляции. Поэтому рост цен будет скомпенсирован», - заверил глава правительства. При этом он обратил внимание, что большие пенсии – свыше 10 тыс. грн - отныне будут облагаться подоходным налогом. 

Второй блок платежей – подакцизные товары: топливо, сигареты и алкоголь. Ставки акцизов повышаются основательно - на пиво на 42,5%, а на сигареты и алкоголь – на 25%. В то же время в пересчете на пачку сигарет или бутылку крепкого алкоголя это повышение вряд ли окажется судьбоносным. Так, по расчетам правительства, повышение акциза, например, на пиво приведет к росту стоимости пол-литровой бутылки напитка в среднем на 50 копеек. Пачка сигарет подорожает на гривню. «Бутылка водки раньше стоила 32 гривни, теперь будет стоить 35 гривень. Надо меньше пить и заниматься спортом», - отметил Яценюк с трибуны парламента. 

Акцизы на топливо по предложению правительства также повышены. Если раньше в Украине существовала система дифференцированного сбора акцизов, предусматривавшая ставки акциза для бензинов в размере 198 евро за тонну, а для дизтоплива - от 46 евро за тонну до 98 евро за тонну, то теперь ставки оставили только две: для низкокачественного топлива (евро - 2, 3) - 128 евро, для высококачественного (евро - 4, 5) - 98 евро. Высчитать, почем в итоге обойдется литр бензина не трудно: повышение акциза на 1 евро ведет к росту стоимости литра топлива в среднем на копейку. Однако в Украине акциз – не единственный фактор, «добавляющий» цифры в ценнике. Важную роль в нашей стране играет сезонный спрос и стабильность курса гривни, поскольку львиная доля бензинов на рынке – импорт. Чем крепче гривня, тем стабильнее цена топлива и наоборот. Благо, Минфин обещает удержать валюту в среднем по году на отметке 10,5 грн за доллар. «Я уверен, что у нас будет достаточно средств, чтобы создать соответствующую финансовую подушку и удержать доллар на уровне 10,5 грн до конца года», - заявил Шлапак, допустив, правда, что в течение года курс может колебаться вокруг прогнозной отметки.      

Напоследок отметим еще один любопытный нюанс: отныне в Украине упразднен принцип прогрессивной шкалы выплат при рождении ребенка. Кабмин заморозил «детский» капитал на уровне 41280 грн, независимо от очередности ребенка – будь он первым или третьим. Выплата пособия теперь будет происходить единоразово в объеме 10320 грн, а затем равными частями (по 860 грн) каждый месяц в течение трех лет.

На уровне предприятия

Налоговая нагрузка на корпоративный сектор также выросла. Из ключевых нововведений – пенсионный сбор при покупке-продаже валюты за безналичный расчет по ставке 0,5%, введение 7% НДС на лекарства и сохранение действующих ставок НДС и налога на прибыль для бизнеса на уровне 20% и 18%, соответственно. Предусмотренное Налоговым кодексом снижение ставок до 16% по налогу на прибыль и до 17% по налогу на добавленную стоимость не планируется. Но драматизировать не стоит. Первый заместитель министра доходов и сборов, куратор налоговой Игорь Билоус отметил, что бизнес легко справится с действующими налоговыми платежами, если их правильно администрировать и не допускать использования коррупционных схем - будь-то по возврату НДС или общему уклонению от уплаты налогов.

«А что касается Налогового кодекса, то его и вовсе есть смысл заново переписать», - завил Билоус. Причем премьер-министр эту мысль поддержал: во время выступления в парламенте он допустил возможность появления в Украине нового сборника налогового законодательства, выписанного с учетом пожеланий трудящихся, уже в следующем году. «Мы хотим предложения пакета реформ, вместе сядем и с 2015 года сделаем новую редакцию Налогового кодекса», - отметил Яценюк. 

Но пока бизнесу предписано работать в рамках действующих нормативов. А они таковы: ставки сбора за использование радиочастотного ресурса (РЧР) увеличены в 2 раза; рентная плата за добычу полезных ископаемых, которую в значительных объемах использует крупный монопольный бизнес, также выросла вдвое. В среднем в два раза (в зависимости от объемов двигателя) повышены акцизы на импорт новых автомобилей,  введены акцизы на импорт мотоциклов и мопедов с объемом двигателя от 50 см3 – по ставке 0,06 евро за кубический сантиметр. 

Не обошли вниманием и банковский сектор: Кабмин предложил Нацбанку продумать повышение ставок рефинансирования банков – до 14% (с нынешних 6,5%). «Мы призываем Национальный банк начать широкую программу рефинансирования коммерческих банков под ставку 14%. Этот даст возможность отправлять ресурс в экономику по ставке не выше 17-18%», - сказал Яценюк, отметив, что сегодня кредитные ставки составляют 35% и «являются неприемлемыми».

Отдельная тема – возмещение НДС. Как подчеркнул  глава правительства, задолженность государства перед бизнесом по этой статье составляет 21,7 млрд грн. Вернуть такую сумму - в полном объеме, но не деньгами, можно, но посредством выпуска облигаций внутреннего госзайма. Условия эмиссии Кабмину еще предстоит выписать, но в целом данный инструмент рынку уже знаком.

Другое дело – как гладко пройдет процесс возвращения долгов.

Стоило главе правительства лишь обозначить желание установить справедливость в сфере возмещения НДС, как деловые круги задействовали максимум возможностей надавить на Кабмин и первыми стать в очередь за деньгами. Наиболее ярко это проявилось во время обсуждения вопроса возвращения НДС аграриям. Особенность момента заключается в том, что никакого НДС агрокомпаниям никто не возмещал с 2011 года. Законом устанавливалось, что аграрии НДС не платят и, соответственно, государство им ничего не возмещает. Но из-под действия этой нормы выпадали зернотрейдеры, которые осуществляли экспортные операции с зерном. Если экспорт, значит – возмещение НДС. Поэтому именно трейдеры, а не производители зерна, и потребовали «восстановления справедливости» по принципу «здесь и сейчас».

«Напомню, украинский агропромышленный сектор освобожден от уплаты НДС… Но трейдер берет и ставит к возмещению 20%, которые ему никто не платил. И эти 20% нужно забрать у пенсионера, учителя, доктора, чтобы трейдерская компания дополнительно заработала, - парировал нападки аграрных лоббистов Яценюк. - Мы предлагаем не возмещать НДС при экспорте… Нет сейчас другого варианта. Вариант снова украсть из бюджета 5 млрд грн (предположительный объем НДС-возмещений трейдерам) – мы на это не пойдем».

И не пошли. Как пояснил Шлапак, Кабмин совместно с парламентариями приняли «соломоново» решение: возмещать НДС только для экспорта зерна нового урожая с 1 октября 2014 года, и то лишь три месяца – вплоть до 1 января 2015 года. «27 марта была проголосована норма, в соответствии с которой возмещение будет введено на 3 месяца – с 1 октября по 1 января на урожай нового года. Что будет в следующем году? Мы договорились с аграриями собраться в ближайшее время и вместе подумать, что будет по налогообложению в 2015 году», - отметил министр. При этом он добавил, что НДС будут возмещать прямым производителям и экспортерам первой ступени. «Мы выступаем, чтобы это (формула возмещения НДС - УНИАН) было единой нормой и для внутреннего рынка, и для экспортеров, чтобы избежать возможных злоупотреблений», - подчеркнул Шлапак.

На уровне государства

Понятно, что все шаги по урезанию социальных аппетитов и повышению налогов проговаривались давно, но не предпринимались лишь потому, что в условиях перманентной избирательной кампании электорату требовалось постоянно констатируемое «улучшение социальных стандартов». Все, что было сделано в Раде в минувший четверг, нужно было делать, начиная с 2008 года, когда в Украине впервые заговорили о необходимости повышать коммунальные тарифы, когда встал вопрос о повышении акцизов на топливо и пиво. 

Многие преобразования необходимо было начинать еще вчера, а то и позавчера. Отсюда и радикализм правительства – скорый, болезненный и, в общем, беспощадный. Будет ли в этом радикализме толк – спрогнозировать сложно. Но определенный результат уже достигнут: мировое сообщество достойно оценило стремление нашей страны к реформам. Как рассказал в эфире Первого национального телеканала Арсений Яценюк, общий пакет финансовой помощи Украине в течение 2014 года составит порядка 13,5 млрд долл. Предположительно только лишь первый транш кредита от МВФ - 3 млрд. долл. Получение этих средств обусловит приход макрофинансовой помощи от правительств США, Японии и стран Евросоюза – в объеме 1,6 млрд долл, 1 млрд долл. и 1,61 млрд евро, соответственно. Кроме того, многомиллиардные кредитные линии откроют Всемирный банк, Международная финансовая корпорация и ЕБРР.

Кредиты, как ожидается, пойдут на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка, выплату социальных обязательств, развитие экономики и реализацию конкретных инфраструктурных проектов, включая развитие села, создание новых производственных мощностей в электроэнергетике и коммунальной сфере, а также строительство метро в крупных городах страны.

Олеся Сафронова (УНИАН)

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