На выплаты к пенсиям крымчан планируют выделить более $800 млн

Более 28,6 миллиарда рублей (более 801 млн долларов) планируется потратить на выплаты к пенсиям жителей Крыма и Севастополя в 2014 году, следует из проекта постановления нелегитимного правительства, опубликованного в субботу на едином портале проектов правовых нормативных актов, пишет РИА Новости.

Как следует из документа, подготовленного министерством труда и социальной защиты РФ, выплаты к пенсиям крымчан будут постепенно увеличиваться. С апреля этого года выплата составит 25% от общей суммы пенсии, а к июлю 2014 года должна составить уже 100% от нее.

"Потребность в бюджетных ассигнованиях федерального бюджета на реализацию настоящего проекта постановления правительства Российской Федерации составит 28,684 миллиарда рублей до конца 2014 года (с апреля по декабрь)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в записке, ежемесячную выплату будут выдавать одновременно с пенсией через организацию, доставляющую эту пенсию.

Как сообщал УНИАН, неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма прошел 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации.