Паспорт при продаже валюты банку больше не нужен

Национальный банк Украины отменил требование о предъявлении и копировании паспортов при продаже физическими лицами наличной иностранной валюты банкам. Норма отменена постановлением N172, передает ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на НБУ.

"Смягчены условия проведения операций на наличном сегменте валютного рынка. В частности, упрощена процедура покупки банком у физлиц наличной инвалюты, которая теперь позволяет осуществлять такие операции без предъявления документа, удостоверяющего личность, и без его копирования", - сказано в сообщении.

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Также вводится либерализация операций на межбанковском валютном рынке. Банки получат право осуществлять валютные операции с поставкой валют не только на условиях "тод", "том", "спот", но и на условиях "своп" и "форвард". Также Нацбанк отменил запрет на покупку инвалюты для осуществления резидентами инвестиций за рубеж и для покрытия части страховых резервов страховщиками.

НБУ сократил сроки проведения операций по покупке банками инвалюты по поручению юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, иностранных представительств.

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