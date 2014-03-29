Расходы на оборону и безопасность выросли на 15,6%

Законом Украины от 17.03.2014 № 1128-VII «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предусмотрено увеличение резервного фонда государственного бюджета на 6 882,4 млн. грн. для финансирования мероприятий по обеспечению обороноспособности государства.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

С учетом этого расходы на оборону и безопасность в 2014 году будут составлять 52 413,1 млн. грн. (или 3,4% ВВП), что на 7 063,3 млн. грн. или на 15,6% больше факта 2013 года.

Расходы на оборону и безопасность изменениями к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» установлены в сумме 45 530,7 млн. грн. (общий фонд - 40 531,0 млн. грн., специальный фонд - 4 999,7 млн. гривен) или на уровне 3,0% ВВП.

По сравнению с утвержденным бюджетом предыдущим правительством расходы уменьшились.

Однако, такое уменьшение в первую очередь связано с проведением мероприятий по экономии бюджетных средств, а именно: ограничение расходов на приобретение и обслуживание мобильных телефонов, легковых автомобилей, капитальные ремонты, а также с сохранением размера минимальной заработной платы на уровне декабря 2013 года.

Читайте такжеРада приняла изменения в госбюджет-2014