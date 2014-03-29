Ситуация в экономике юго-востока Украины непростая – Тарута

Ситуация в экономике юго-востока Украины на данный момент является непростой, сказал в интервью «Зеркалу недели» председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.

По его словам, кризис охватил не только металлургию и смежные с ней отрасли, но и машиностроение, которое довольно хорошо чувствовало себя.

Тарута отметил, что сегодня из-за протекционизма на российском рынке поставлять в РФ продукцию, изготовленную в области, менее выгодно, чем в дальнее зарубежье, разве что за исключением продукции машиностроения.

На вопрос, предоставляет ли сегодня один из крупнейших бизнесменов региона - Ринат Ахметов - поддержку в настоящее время действующей власти, Тарута ответил, что «у Рината Леонидовича действительно нет волшебной палочки для того, чтобы изменить риторику власти или сознание людей. Однако большой бизнес имеет большое желание жить и работать в стабильной стране и регионе».

Читайте такжеДонецкий губернатор развеял миф о том, что Донбасс кормит Украину

«Бизнес априори заинтересован в развитии региона, в инвестициях, в увеличении нашего ВВП. В том, чтобы мы не реализовывали, например, 90 процентов металлургической продукции за границу, а хотя бы половину потребляли здесь. Тогда выигрывают все - Ахметов, ИСД, местные бюджеты, люди», - отметил Тарута.