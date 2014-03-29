Возмещение зернового НДС начнется с 1 октября 2014

"Поскольку в СМИ встречаются разночтения, а финальной версии принятого закона все еще нет, поясню, о чем мы договорились перед голосованием. С 1 апреля 2014 г по 1 октября 2014 г. действует редакция, предложенная правительством (НДС не возмещается никому). Далее, с 1 октября 2014 г. (под новый урожай) мы возвращаемся к варианту, прописанному в действующем на сегодняшний день Налоговом кодексе: на возмещение НДС при экспорте зерна могут рассчитывать непосредственные сельхозпроизводители и первые покупатели. Окончание действия этой нормы не определено. Надеюсь, больше никаких ограничений вводиться не будет".

Депутат привел выдержку из стенограммы вечернего заседания Верховной Рады Украины 27 марта 2014 г.:

"ШЛАПАК О.В. І друга пропозиція стосується звільнення від ПДВ операцій з експорту зерна. Прийшли до наступного компромісу.

Цю норму звільнення від операцій… звільнення від податку на додану вартість операції з експорту зерна і технічних культур запровадити в тому форматі,

в якому вона прописана в сьогоднішньому законі, не з 1 січня, а з 1 жовтня 2014 року.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто це стосується тільки нового врожаю".