Госдума обсудит финансовую систему Крыма на "переходный период" до 2015 года

Согласно документу, банки и иные финансовые учреждения, негосударственные пенсионные фонды, созданные до даты принятия Крыма и Севастополя в состав РФ, вправе продолжать свою деятельность при выполнении определенных требований, передает ИТАР-ТАСС.

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До 1 января 2015 года они должны пройти госрегистрацию или получить разрешение в Банке России, чтобы после этой даты продолжить свою деятельность, а кредитные союзы - вступить в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов. Минимальный размер собственных средств (капитала) банка должен быть не менее 300 млн рублей, чтобы продолжить работу после 1 января 2015 года.

Пункты обмена валют, зарегистрированные Национальным банком Украины на территории Крыма и Севастополя до вступления законопроекта в силу, продолжат работать до 1 января 2015 года. Но при условии соблюдения прав потребителей финансовых услуг, а для финансовых учреждений - уведомления Банка России о деятельности на территории Крыма и Севастополя и наличия агентского договора с кредитным учреждением. До 1 января 2015 года деятельность пунктов обмена валют должна быть приведена в соответствие с законодательством РФ.

Договоры страхования ответственности автовладельцев, заключенные ранее на территории Крыма и Севастополя, продолжат действовать на весь указанный в них срок. Причем их действие будет распространяться на всю территорию России.

Также депутаты намерены принять сразу три законопроекта, направленных на обеспечение защиты интересов вкладчиков банков, зарегистрированных или действующих на территории Крым и Севастополя и имеющих лицензию Национального банка Украины.

Как сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Сергей Нарышкин, главная гарантия, которая содержится в этих инициативах, - предоставление крымчанам права получения страховых выплат в случае прекращения функционирования того или иного банка. Эта выплата будет составлять до 700 тыс. рублей - именно такая сумма установлена действующим российским законодательством. "Всего на эти цели будет направлено 60 млрд рублей из прибыли Банка России в 2013 году", - уточнил глава нижней палаты российского парламента. "И крымчане, и жители Севастополя могут не волноваться, банковская система Крыма будет работать без сбоев, а вклады крымчан в банках - полностью застрахованы", - подтвердил Нарышкин.

Еще одним важным пунктом дополнительной "пленарки" может стать денонсация соглашения с Украиной по Черноморскому флоту. Накануне профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками предложил палате обсудить данный вопрос в понедельник, но окончательное решение по дате будет принято сегодня на Совете Думы, который определяет ее повестку.

В частности, предлагается прекратить действие российско-украинского соглашения между РФ и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года, соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения о взаиморасчетах, связанных с разделом и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года.