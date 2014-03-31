Куба хочет получить доступ к иностранным инвестициям

Национальная ассамблея народной власти Кубы приняла в субботу на внеочередном заседании закон об иностранных инвестициях, который "позволит получить доступ к иностранному капиталу, технологиям и новым рынкам, а также включить национальные продукты и услуги в международные цепочки".

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на кубинское телевидение.

Ожидается, что получивший единодушную поддержку депутатов закон "окажет положительное воздействие на национальную промышленность, будет содействовать экономическому росту, привлечет иностранные инвестиции и обеспечит устойчивое развитие страны".

В то же время отмечается, что закон обеспечивает защиту и рациональное использование человеческих и природных ресурсов, гарантирует национальный суверенитет и независимость.

Закон направлен на диверсификацию экспорта, обеспечение доступа к передовым технологиям, импортозамещение, главным образом в области продовольственных товаров, создание рабочих мест, развитие производственных цепочек и смену энергетической базы страны.

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Иностранные инвестиции на Кубе можно будет делать в любые сектора, кроме здравоохранения, образования и учреждений "силового блока", за исключением их коммерческих структур.

По словам выступившего на заседании заместителя председателя Совета министров Кубы Марино Мурильо, страна нуждается в прямых иностранных инвестициях на сумму от 2 до 2,5 млрд долларов в год, чтобы и дальше развивать социалистическую общественно-экономическую модель.