Греция ради кредитов будет реформировать экономику

Парламент Греции в ночь на понедельник минимальным числом голосов одобрил законопроект, в который вошли все меры по реформе экономики, согласованные правительством с представителями тройки кредиторов в ходе многомесячных переговоров.

Принятие закона необходимо для выделения Греции нового транша кредитов в рамках программы помощи, сообщает Прайм.

Законопроект предусматривает распределение части первичного профицита бюджета на поддержку бездомных и малоимущих, снижение налогов и штрафов за налоговые нарушения, изменяет порядок увольнения служащих.

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Документ вносит десятки изменений в правила регулирования рынков. Как сообщило министерство развития и конкурентоспособности, изменения касаются четырех базовых секторов экономики — туризма, пищевой промышленности, строительных материалов, розничной торговли. Эти четыре сектора дают примерно 20% ВВП, в них заняты более 1 миллиона человек — это примерно 25% рабочих мест.