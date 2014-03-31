Китай может занять место России в Большой восьмерке

Руководители самых развитых стран мира обсудили необходимость новой стратегии на внеочередной встрече стран-членов Большой семерки. Именно семерки, ибо отныне G8 - после 20 лет участия в ней России - вновь вернулось к формату G7.

Именно в таком составе Запад противостоял советскому режиму, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

"То, что Россия, государство, которое взяло на себя обязанность гарантировать территориальную целостность Украины, сейчас сама ее и нарушила - очень плохой международный пример. Надеюсь, им больше никто не воспользуется, но такая опасность существует", - говорит канцлер Германии Ангела Меркель.

У них с Россией - разные ценности, заявляют лидеры Большой семерки. Они окончательно отказываются приезжать в Сочи и переносят летнюю встречу в Брюссель, не пригласив туда Путина.

Москва надеется, что Семерка передумает и вернется к формата восьмерки. "Возможно, в качестве эксперимента можно посмотреть год-полтора, как без него живется", - отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Освободившееся место России могут предложить Китаю.

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А Запад непрестанно обсуждает третий - широкий - пакет экономических санкций. Ударить он имеет по российской энергетике, финансах, продажи оружия и торговли.

"Российская экономика полностью зависима от нефти и газа, ВВП в последние годы почти не растет. Поэтому это приведет, я надеюсь, к другому финалу. В худшем случае - это неизбежно. Если будут санкции, это будут ужасные потери в России", - убежден премьер-министр Нидерландов Марк Рутте.

Страны уже ищут пути, как дать сильный ответ России, от газа которой зависит Европа, и не навредить экономике Евросоюза. Болезненный вопрос поднимают на саммите США-ЕС. Чтобы помочь партнерам, Соединенные Штаты соглашаются организовать поставки собственного голубого топлива в количестве, способном заменить российские объемы.

"Мы должны серьезно взяться за проблему энергоносителей, Европа должна диверсифицировать источники поставок. Это не случится за одну ночь. Но крымский кризис указывает, что мы должны двигаться в этом направлении уже сейчас, причем немедленно", - уверен президент США Барак Обама.