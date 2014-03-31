Официальный курс гривни к доллару рухнул до нового минимума - 10, 95
10:16, 31 марта 2014Финансы
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Нацбанк понижает официальный курс гривни.
Доллар по-прежнему дорожает
Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до нового минимума. С 31 марта он составляет 100USD – 1095,4600 UAH.
Предыдущий минимум был зафиксирован 28 марта и составил 10,8502.
По информации Finance.ua, c начала месяца официальный курс гривни к доллару упал на 9,70%. С начала года официальный курс снизился на 37,05%.
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