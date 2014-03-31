Официальный курс гривни к доллару рухнул до нового минимума - 10, 95

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до нового минимума. С 31 марта он составляет 100USD – 1095,4600 UAH.

Предыдущий минимум был зафиксирован 28 марта и составил 10,8502.

По информации Finance.ua, c начала месяца официальный курс гривни к доллару упал на 9,70%. С начала года официальный курс снизился на 37,05%.