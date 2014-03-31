Доллар на межбанке поднялся до 11,54 грн

В понедельник, 31 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок до11,1000/11,54000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вниз до 15,2605/15,6750.

Цены на российскую валюту снизились до 0,3116/0,3200.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар составили 1,3748/50 (пятница - 1,3745/47).

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 28 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,5000, к 12:00 сузился спрэд до 11,2500/11,3500. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 11,2000/11,3000.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.