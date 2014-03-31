Миссия Всемирного банка разработала программу реформ финсектора Украины

Миссия Всемирного банка, которая работала в Украине с 24 по 28 марта для определения приоритетов и основных направлений реформирования финансового сектора, завершила свою работу, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

«Результатом работы миссии Всемирного банка в Украине на прошлой неделе стала разработка Программы действий по реформированию финансового сектора Украины, которая может быть реализована с привлечением кредитных ресурсов Всемирного банка в размере до 1 млрд долл. США в рамках займа на политику развития», - говорится в сообщении НБУ.

Согласно сообщению, внедрение данной программы позволит обеспечить комплексное оздоровление и повысить финансовую устойчивость банковской системы.

Приоритетное внимание в программе помощи Всемирного банка будет уделяться восстановлению макроэкономической стабильности, усилению банковского сектора, реформированию энергетической отрасли, борьбе с коррупцией и повышению подотчетности, улучшению инвестиционного климата и целевой социальной помощи незащищенным слоям населения.

Читайте такжеВсемирный банк заявил, что России "светит" финансовая катастрофа - Die Welt

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирный банк обнародовал заявление, в котором сообщалось о готовности банка предоставить Украине в 2014 году 3 млрд долл. в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в стране. Помощь будет оказываться в рамках системных (1 млрд долл.) и инвестиционных (1,2 млрд долл.) проектов Международного банка реконструкции и развития, финансирования Международной финансовой корпорацией программ поддержки банковского сектора, агробизнеса, инфраструктуры и других отраслей украинской экономики (около 400 млн долл. США) и оказания технической и консультативной поддержки.

Справка УНИАН. Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 млрд долл. США. Основная задача вложений - улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.