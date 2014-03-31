Альфа-групп реструктуризирует свой бизнес в Украине, чтобы скупать европейские банки

Как сообщил ZN.ua президент Альфа-банка (Украина) Александр Луканов, соответствующее решение принято в связи с реструктуризацией банковского холдинга группы. «У банковского холдинга Alfa Bank Holding Ukraine (Кипр) сейчас достаточно средств для того, чтобы провести выкуп доли, принадлежащей российскому Альфа Банку», - говорит господин Луканов.

Напомним, российский Альфа Банк вошел в капитал украинского актива группы Альфа в 2009 году в период финансового кризиса в Украине, чтобы оказать дочернему банку поддержку капиталом. После завершения обратного выкупа акций владеет Альфа-банк (Украина) на 99,9% будет ABH Ukraine Ltd, зарегистрированной на Кипре. Компания входит в консорциум «Альфа-групп».

Как пояснил ZN.ua председатель правления Украинской межбанковской валютной биржи Анатолий Гулей, реструктуризация банковского бизнеса в Украине связана, во-первых, с разделением рисков между банками в связи с неопределенной ситуацией в Украине. Во-вторых, вполне вероятно, что Альфе необходимо вывести свой российский банк из участия в капитале украинского в связи с санкциями, которые накладывают на российский бизнес европейские и американские правительства.

"Если горячие головы здесь, в Украине, решат национализировать российские банки, то Альфа в список не попадет", - говорит Гулей.

«Санкции против ряда российских компаний и бизнесменов в целом влияют на отношение к компаниям, зарегистрированным в России – для многих европейских и американских групп становится невозможным ведение бизнеса (в частности, сделок по продаже портфелей и активов) с российскими компаниями», - говорит соглашается с этим мнением другой авторитетный банкир.

На сегодня Альфа-банк (Украина) готовится закрыть сделку по покупке Банка Кипра (Bank Of Cyprus, Кипр), а также участвует в тендерах на приобретение Универсал Банка (EFG Financial Group, Швейцария). Кроме того Альфа совместно с Дельта Банком подала предложения в Нацбанк по санации банков «Форум» и Брокбизнесбанк.

"Выведение российского банка из капитала украинского позволит легче провести сделки по покупке банков через внутренний контроллинг и репутационный аудит европейский банков", - говорит эксперт.

В свою очередь Анатолий Гулей считает, что формальный выход российского банка из капитала украинского банка связан с политической ситуацией внутри России. "У акционеров Альфы львовские корни, и они лояльны к Украине. Между тем, сейчас в РФ объявлен курс на сокращение финансовой поддержки украинской экономики, поэтому если у группы есть планы развиваться в Украине - это может вызвать вопросы в России / в Кремле. Чтобы избежать этого риска, видимо, и принято решение развести активы", - говорит Гулей.