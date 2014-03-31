"ПриватБанк" заплатит 100 тыс. гривень за поимку харьковских поджигателей

"ПриватБанк" объявил о выплате вознаграждения в размере 100 тыс. гривень за любую информацию, которая поможет задержанию хулиганов, совершивших с 28 по 31 марта ряд нападений и поджогов отделений банка в Харькове.

Как сообщили в банке, в субботу нападению подверглись два отделения в центральной части города на Московском проспекте, в которых хулиганы разбили окна и пытались поджечь банкоматы.

В воскресенье два “коктейля Молотова” были брошены неизвестными в банкомат и отделений банка на ул. Героев Труда. После срабатывания сигнализации отделений и банкоматов преступники мгновенно скрылись. Попыток завладения денежными средствами и техникой банка не зафиксированы.

“Сейчас отрабатывается несколько версий причин нападения на отделения и банкоматы банка в Харькове, среди которых грязная конкурентная борьба или целенаправленная попытка дестабилизации ситуации в городе со стороны пророссийских сепаратистских групп, - говорит руководитель службы безопасности "ПриватБанка" Станислав Крижановский. - Мы вместе с милицией и СБУ ведем тщательное расследование всех случаев, есть записи камер наблюдения. Наша служба безопасности в Харькове переходит на режим усиленной охраны всех наших отделений и банкоматов”.

Также в банке сообщили, что продолжается расследование случаев поджога харьковских банкоматов "ПриватБанка", совершенных 27 марта.

Напомним, в четверг были совершены попытки поджога трех банкоматов "ПриватБанка" в различных районах Харькова. За расследование данных случаев поджогов банком также объявлено вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Передать информацию о преступниках можно по телефонам (056) 716-35-02 или (067) 565-12-34, электронной почтеdezhurka@pbank.com.ua а также любым другим удобным способом. Анонимность гарантируется. @pbank.com.ua>

В рамках программы “ПриватБанк против преступности” банк гарантирует вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию любого преступления, совершенного против банка, - от вооруженного нападения на отделение до получения кредита по поддельному паспорту.

В 2013 года за раскрытие преступлений против банка уже выплачено более 600 тыс. грн. За последние два года 95% преступлений, связанных со взломом банкоматов "ПриватБанка", были раскрыты в течение нескольких дней после совершения.