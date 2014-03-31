Швейцария подозревает крупные международные банки в сговоре

Швейцарская Комиссия по конкуренции начала расследование в отношении ряда международных и швейцарских банков по факту возможных манипуляций с курсом обмена валют. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.

Под подозрение попали швейцарские UBS, Credit Suisse, Zuercher Kantonal Bank, Julius Baer, американские JP Morgan и Citigroup, а также британские Barclays и Royal Bank of Scotland.

Читайте такжеСША обвинили 16 банков в махинациях с процентной ставкой

В конце 2013 года власти Великобритании начали расследование по валютным махинациям после обращения в Управление по финансовому надзору неназванного разоблачителя. Не менее двух лет британские власти наблюдали за валютообменными операциями на фоне подозрений у участников рынка и инвесторов о возможных злоупотреблениях вокруг эталонных обменных курсов (ежедневных фиксингов). Однако до весны этого года подкрепить подозрения не удавалось.

В числе 15 банков, попавших под расследование британского управления, были названы Barclays, HSBC, RBS, Standard Chartered, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS и Deutsche Bank.

Читайте такжеJP Morgan обвинили в махинациях на валютном рынке

Эти банки, а также ряд других финансовых групп уже запустили внутренние расследования.

Власти стали изучать разные эталонные финансовые показатели после разгоревшегося скандала с межбанковскими ставками LIBOR, который уже стоил банкам $3,5 млрд штрафов. LIBOR (London Interbank Offered Rates) отражает средний процент, под который 16 банков лондонского Сити готовы кредитовать друг друга в ведущих мировых валютах. Показатель используется в глобальных масштабах как эталон для широчайшего списка финансовых инструментов - от автокредитов и ипотеки до сложнейших финансовых операций - на общую сумму более 500 трлн долларов.

Читайте такжеБанк Morgan Stanley выплатит $1,25 млрд для урегулирования "ипотечного" конфликта

Шести крупнейшим банкам, которые подозреваются в манипулировании, грозит штраф в размере 5 млрд евро. Три банка - Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank и Societe General согласились заплатить в будущем месяце штраф. Еще три банка — JP Morgan, HSBC и Credit Agricole продолжают переговоры с ЕС, однако пока еще не подписали соответствующее соглашение о компенсации.

При этом банк Barclays, который уведомил Еврокомиссию о нарушениях на рынке, оштрафован не будет.