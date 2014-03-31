Инфляция в России в этом году превысит прогноз

Ослабление курса рубля, особенно наблюдавшееся в начале года, может повлиять на инфляцию во втором квартале, но по итогам года рост потребительских цен вряд ли превысит 6%, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает Прайм.

О том, что инфляция в этом году, скорее всего, превысит 5% и составит 5-6% на прошлой неделе также заявили председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

"Поскольку сегодня мы видим, что рубль находится в зоне коридора, которая контролируется Центральным банком, и нет оснований для того, чтобы говорить о каких-то серьезных изменениях курса рубля, говорить о том, что инфляция будет дальше изменяться под давлением изменения курса рубля, я бы не стал", - сказал Силуанов в интервью каналу "Россия 24".

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Он напомнил, что власти отказались от повышения тарифов на услуги естественных монополий для промышленных потребителей со второго полугодия.

"Но небольшая корректировка нашего прогноза по инфляции в 5-5,5% может быть. Поэтому можно сказать, что около 6% - наше предположение об уровне инфляции в текущем году", - добавил он.

По данным Росстата, с начала года по 24 марта инфляция набрала уже 2%.

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