Минфин надеется сэкономить 16,6 млн гривень на госсанаториях

Об этом сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, с целью экономии государственных средств изменения в госбюджет на 2014 год предусматривают снижение объема расходов на финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса управления делами Верховной Рады Украины на 7 млн грн, учреждений Государственного управления делами – на 6,5 млн грн.

Минфин сообщает, что за счет средств госбюджета осуществлялась финансовая поддержка подведомственных санаторно-курортных учреждений «Залив» и «Таврийские зори» в Скадовске Херсонской области, «Дюльбер» и «Нижняя Ореанда» в Крыму, «Конча-Заспа» в Киеве. Указанные учреждения будут обеспечивать свою деятельность за счет поступлений от реализации путевок.

Также сообщается, что работники органов власти и соответствующие категории пенсионеров будут платить за пользование помещениями домов отдыха Государственного управления делами, в частности, дачами в Конче-Заспе и Пуще-Водице, на уровне 100%, в то время как ранее платили 30% стоимости коммунальных услуг. По оценкам Минфина, это позволит снизить расходную часть госбюджета еще на 3,1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла правительственные законопроекты о секвестре бюджета и повышении налоговой нагрузки. Документы стали первым шагом в череде непопулярных реформ нового Кабмина, которые коснутся всех украинцев, но в то же время станут «шлюзом» для получения внешней финансовой помощи в размере боле 27 млрд долл.