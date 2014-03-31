Инфляция в еврозоне замедлилась до минимума за 5 лет

13:50, 31 марта 2014
Финансы
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Рост потребительских цен замедлился с 0,7%, зафиксированных в феврале оказался самым низким с октября 2009 г.

Инфляция в еврозоне замедлилась / REUTERS

Темпы инфляции в еврозоне в текущем месяце выросли на 0,5% в годовом выражении, подтверждают данные Статистического управления Евросоюза, пишут "Вести.ru".

Рост потребительских цен замедлился с 0,7%, зафиксированных в феврале, оказался самым низким с октября 2009 г., когда динамика была отрицательной. 

Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали подъема на 0.6% по сравнению с тем же периодом годом ранее. 

Аналитики уверены, что слабые данные вынудят Европейский центральный банк (ЕЦБ) реализовать меры для обуздания дефляционной тенденции. 

Инфляция остается ниже 1% уже в течение полугодия, при этом ЕЦБ установил уровень чуть ниже 2%. 

Президент ЕЦБ обязался принять дополнительные меры денежно-кредитной политики в случае, если рост цен и укрепление евро испытают понижательное давление. 

В ноябре 2013 г. Центробанк валютного блока понизил базовую ставку 0,5% до 0,25% , установив новый рекорд, чтобы преодолеть дефляционную тенденцию. 

Европейская комиссии и ЕЦБ ожидают, что рост потребительских цен в текущем году составит 1% по сравнению 1,4% в 2013 г., потом ускорится до 1,3% в следующем году.

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