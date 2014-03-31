Доллар на межбанке вырос до 11, 58 грн
15:27, 31 марта 2014Финансы
0
Сегодня на межбанковском рынке цены на американскую валюту выросли.
Доллар не перестает расти
В понедельник, 31 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,4000/11,5800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.
Ценовые показатели по евро/гривне к закрытию торгов достигли уровня 15,7210/15,9755.
Рублевый рынок закрылся котировками 0,3221/0,3278.
Читайте такжеОфициальный курс гривни к доллару рухнул до нового минимума - 10, 95
В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,3385 (-0,3795).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3805.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter