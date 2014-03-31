Доллар на межбанке вырос до 11, 58 грн

В понедельник, 31 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,4000/11,5800, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Ценовые показатели по евро/гривне к закрытию торгов достигли уровня 15,7210/15,9755.

Рублевый рынок закрылся котировками 0,3221/0,3278.

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В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,3385 (-0,3795).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3720/1,3805.