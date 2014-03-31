Украинцы зарабатывают в год всего 26 тысяч гривень

Реальный доход одного украинца в 2013 году составил 26,2 тыс. грн, что на 8% больше аналогичного показателя 2012 года, составлявшего 23,9 тыс. грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В пересчете на доллары США с учетом официального курса гривни к доллару на конец 2013 года, доход одного украинца за 2013 год составил в среднем 3,2 тыс. долл.

Как отмечается, общий показатель доходов населения Украины составил в 2013 году 1,5 трлн грн. Из них зарплата составила 633,7 млрд грн, а социальная помощь – 323,8 млрд грн. В то же время, из полученных доходов 1,2 трлн грн составили расходы на покупку товаров и услуг, и 106,4 млрд грн – прирост финансовых активов, включая прирост денежных вкладов и сбережений в ценных бумагах.

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Согласно данным Государственной службы статистики, в 2012 году средний объем имеющегося годового дохода на 1 гражданина по стране составлял 23,9 тыс. грн. Аналитики аудиторской компании «Эрнст энд Янг» прогнозировали, что к концу 2013 года доход на душу населения в Украине составит 3746 долларов, однако фактически прогнозы не оправдались.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли в рамках программы проведения реформ и преобразований в экономике Украины рассчитывает в ближайшие 7 лет увеличить ВВП страны в 2,7 раза, увеличив показатель доходов на душу населения до 10 тыс. долл. в год с нынешних 3,2 тыс. долл.