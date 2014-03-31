Россия обещает компенсировать потери вкладчиков банков в Крыму

Документы были приняты депутатами в первом чтении и в целом, передает ИТАР-ТАСС.

Первый закон создает компенсационные механизмы возмещения потерь вкладчиков таких банков в случае неисполнения банками своих обязательств перед ними. Для этого предусматривается создание Агентством по страхованию вкладов (АСВ) автономной некоммерческой организации "Фонд защиты вкладчиков". Фонд будет приобретать права (требования) по вкладам и осуществлять компенсационные выплаты вкладчикам банков. Размер компенсации не может превысить 700 тыс. рублей, что соответствует общероссийским нормам. Компенсацию вправе получить граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, проживающие на территории Крыма и Севастополя и заключившие договор банковского вклада или счета в соответствующем кредитном учреждении, либо лица, в пользу которых внесен вклад. Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года. Председатель комитета по финансовому рынку Наталья Бурыкина сообщила журналистам, что "общий курс с точки зрения оценки вкладов (составит) за 1 гривну 3,8 рубля".

Второй закон предусматривает направление в текущем году 60 млрд рублей из прибыли, полученной Банком России в 2013 году, АСВ в качестве имущественного взноса в фонд обязательного страхования вкладов. Данные средства могут быть использованы на обеспечение защиты банковских вкладов в Крыму и Севастополе. Бурыкина, отвечая на вопросы журналистов, предположила, что на эти цели может потребоваться "от 60 млрд до 20 млрд рублей". Поскольку сейчас сложно определить, как себя поведут финансовые институты в Крыму и Севастополе, и сколько средств понадобится, "дали с запасом", пояснила она. В федеральный бюджет Банк России перечислит 75% фактически полученной им по итогам 2013 года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов и после перечисления 60 млрд рублей АСВ.

Третий закон вносит изменения в закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", необходимые для направления АСВ денежных средств фонда обязательного страхования вкладов на создание и финансирование деятельности Фонда защиты вкладчиков, в том числе на возмещение расходов профессиональных объединений страховщиков.

Совет федерации рассмотрит законы 1 апреля, после чего они поступят на подпись президенту РФ. Законы вступят в силу со дня их официального опубликования.