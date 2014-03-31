Госдума взялась интегрировать Крым в финансовую систему РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН, за данные документы проголосовало большинство российских депутатов.

«Законопроекты, направленные на интеграцию Крыма в финансовую систему России, были внесены представителями всех фракций Госдумы и членами Совета Федерации. В соответствии с законопроектами, финансовая система Крыма во время переходного периода будет работать по старым правилам», - отметила председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина.

По ее словам, основной задачей является выполнение обязательств финансовых учреждений перед вкладчиками и клиентами.

Она добавила, что Центральный банк будет иметь возможность ограничивать процентную ставку по вкладам в Крыму, а также ограничивать прием вкладов от населения. Кроме того, законами определяются особенности функционирования, лицензирования и прекращения деятельности субъектов экономической деятельности в переходный период.

Депутат заявила, что в Крыму будет создан Фонд защиты вкладчиков.

По ее словам, 60 млрд рублей (около 1,7 млрд долл.) будет направлено на компенсацию утерянных вкладов. Она уточнила, что на территории Крыма действует ряд украинских банков. «Если вклады в них будут утеряны, права жителей Крыма будут защищены. На выплату компенсаций от утерянных вкладов пойдет деньги ЦБ из его прибыли за 2013 год», - сообщила она.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года.

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Бурыкина сообщила, что общий курс с точки зрения оценки вкладов составит 3,8 рубля за 1 гривню.

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, в законопроектах содержатся положения по быстрому переходу населения и предприятий Крыма к расчетам в рублях.

«Сразу хочу отметить главную гарантию, которая содержится в этом пакете законопроектов, это предоставление крымчанам права на получение страховых выплат в случае прекращения действия того или иного банка. Страховая выплата составляет сумму до 700 тыс. руб. (около 19,5 тыс. долл.) Именно такая сумма установлена действующим российским законодательством», – сообщил Нарышкин.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания Российской Федерацией самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом.