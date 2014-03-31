На сокращении госслужащих сэкономят 635,5 млн грн

Кабинет министров Украины предполагает, что сокращение государственных служащих на 10% (22,2 тыс. человек) составит бюджетную экономию в объеме не менее 635,5 млн грн, говорится в правительственной инфографике, размещенной на веб-портале Кабмина.

Согласно правительственным расчетам, сокращения коснутся 50% сотрудников Администрации президента и Совета нацбезопасности и обороны, 20% сотрудников аппарата Верховной Рады и вспомогательных органов, созданных Администрацией президента. Кроме того, будет уволен каждый десятый сотрудник Секретариата Кабмина, Счетной палаты, Государственной судебной администрации, Центральной избирательной комиссии, центральных и местных органов власти.

Ранее Кабмин принял решение о сокращении на 50% автопарка органов власти, что в количественном выражении составило 1800 автомобилей, а экономия средств на их содержание – 41 млн грн.

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Кроме того, Кабмин спрогнозировал сокращение финансирования штата помощников народных депутатов на 29,6 млн грн, а также сокращение финансирования санаторно-курортных учреждений Верховной Рады и санатория «Конча-Заспа» (Государственное управление делами) в общем на 13,5 млн грн.

В начале марта Кабинет министров Украины в рамках внедрения режима максимальной экономии государственных расходов принял решение приостановить финансирование более 40 госпрограмм и 80 госпроектов, которые требовали бюджетного финансирования в общем объеме порядка 48 млрд грн.