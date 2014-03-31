Дефицит госбюджета за два месяца вырос в 2,3 раза

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года в размере 2,334 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль 2014 года составил 2,408 млрд грн, что на 1,12 млрл грн, или в 1,9 раза, больше дефицита за январь-февраль 2013 года в 1,283 млрд грн. В то же время дефицит общего фонда госбюджета по итогам января-февраля 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 11,1% - до 5,449 млрд грн.

За указанный период в госбюджет Украины поступило 52,343 млрд грн, что на 2,151 млрд грн, или 3,9%, меньше показателя января-февраля 2013 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-февраль 2014 года составила 68,170 млрд грн, что на 1,790 млрд грн, или 2,6%, меньше показателя января-февраля 2013 года. Фактические поступления в общий фонд государственного бюджета за указанный период против показателя 2013 года выросли на 1,128 млрд грн, или на 2,5%, - до 46,207 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины по итогам января 2014 года составил 1,607 млрд грн, что на 29,1 млн грн, или на 1,8%, меньше дефицита по итогам января 2013 года.

Правительство Украины предлагает осуществить секвестр государственного бюджета-2014, сократив его дефицит в два раза.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“В парламент будет внесен закон Украины о фактическом секвестре государственного бюджета. Речь идет про двукратное сокращение дефицита государственного бюджета. Все макроэкономические показатели, все доходы государственного бюджета, которые формировались правительством Януковича и Азарова, не просто не соответствуют действительности, а являются надутыми и не могут выполниться”, - заявил Яценюк.

Премьер-министр добавил, что это даст возможность в "среднесрочной перспективе выйти на экономический рост".

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