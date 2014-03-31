Минэкономразвития подало законопроекты по дерегуляции экономики

Министерство экономического развития и торговли Украины подало на рассмотрение Верховной Рады 14 законопроектов о дерегуляции экономики и завершает подготовку еще шести законодательных инициатив, сообщила пресс-служба министерства.

“Мы продолжаем работать над дерегуляцией: 14 законопроектов уже находятся в Верховной Раде, сейчас готовим еще шесть”, - цитирует пресс-служба заявление министра Павла Шереметы на встрече с заместителем министра экономики Польши Мариушем Халадием.

Глава Минэкономразвития при этом заявил, что индикатором успешности проведения реформ должно стать продвижение Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, в котором по итогам 2013 года Украина заняла лишь 112 место, а главной целью проводимых реформ – активизация бизнеса и приток иностранных инвестиций.

«Сам рейтинг - не цель. Важно, настроить бизнес на работу. Могут быть высокие места рейтинга, а предприниматели не будут иметь мотивации к активной деятельности”, - сказал Шеремета.

“Мы должны сейчас успокоить бизнес, снять все «точки боли», а дальше вдохновлять их на большие амбиции”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономразвития Шеремета заявлял, что формирование регуляторной платформы, позволяющей Украине войти в первую десятку стран по легкости ведения бизнеса, является одной их ключевых задач правительства.

Для этого Минэкономразвития намерено в ближайшие несколько месяцев предпринять активные шаги по дерегуляции экономики, максимально используя опыт ведущих стран рейтинга Doing Business, таких как Грузия, Сингапур, Гонконг, Малайзия и др.

Читайте такжеМинэкономразвития думает об отмене утилизационного сбора