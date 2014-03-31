Чистая инвестпозиция Украины за год ухудшилась на 28%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции, представляющее собой разницу между активами и обязательствами Украины перед нерезидентами, в 2013 году выросло на 16,933 млрд долл., или на 28,3% - до 76,820 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в 2013 году по сравнению с 2012 годом активы Украины снизились на 3,5%, или 5,079 млрд долл. – до 138,773 млрд долл., в то время как пассивы выросли на 5,8%, или на 11,854 млрд долл. – до 215,593 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в 2012 году выросло на 11,939 млрд долл., или на 24,9% - до 59,887 млрд долл., в 2011 году - на 9,163 млрд долл., или на 23,6%.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.

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