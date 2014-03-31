Обострение отношений с Украиной снижает темпы роста российской экономики - S&P

События в России и в Украине, а также международная реакция на эти события будут способствовать снижению темпов роста российской экономики до 1,2% в 2014 году, говорится в аналитической статье международного рейтингового агентства Standard & Poor’s «Россия - Украина: развитие кризиса», текстом которой располагает УНИАН.

Агентство отмечает, что события в России и Украине, а также международная реакция на эти события неизбежно способствуют возникновению неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации. Базовый сценарий S&P предусматривает устойчивое снижение остроты кризиса и сдерживание напряженности в решении наиболее спорных вопросов, при этом влияние кризиса будет ограничено Украиной и Россией.

«Мы ожидаем умеренное снижение темпов роста российской экономики до 1,2% в 2014 году и их постепенное повышение — до 2,2% в 2015 году. Мы ожидаем, что курс рубля стабилизируется на текущем уровне, отток капитала сократится до более умеренных значений, а инфляционное давление снизится», - говорится в статье.

В то же время, агентство допускает вероятность эскалации напряженности, что может вызвать очередную волну продаж российских активов иностранными инвесторами и вывоз капитала российскими резидентами, в то время как рубль может обесцениться еще на 10% по отношению к доллару США. «В рамках этого сценария возможно дальнейшее снижение темпов экономического роста до 0,6% в 2014 году», – отмечается в статье.

Агентство не прогнозирует масштабных ограничений на торговые операции или в отношении финансовой системы России со стороны Евросоюза и США, а также ответных мер России в отношении поставок нефти и газа.

В то же время, по оценкам S&P, под влиянием геополитической напряженности уровень проблемных кредитов российской банковской системы может повыситься до 9% в 2014 году и 10% в 2015 году, в то время как в 2013 году этот уровень составил 6,5%.

В отношении Украины, агентство оценивает объем кредитов, выданных российскими банками в стране на конец 2013 года в 25-30 млрд долл., что составляет около 14-16% совокупного собственного капитала банковской системы.

В Украине, по оценкам S&P, риски, прежде всего, связаны с деятельностью украинских дочерних структур российских банков, самые крупные из которых принадлежат «Сбербанку России», «ВТБ» и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Несмотря на умеренный общий объем рисков, агентство прогнозирует, что российским банкам, возможно, придется рекапитализировать украинские дочерние структуры или предоставить поддержку ликвидности, в особенности при дальнейшем ухудшении ситуации в Украине.

В статье также отмечается, что происходящие события могут препятствовать реализации планов по продаже украинских дочерних структур западноевропейских банков с наибольшим объемом прямых рисков в Украине, к которым относятся Raiffeisen International Bank AG и UniCredit Bank Austria AG. В то же время, по оценкам S&P, текущие события вряд ли станут неожиданностью для западноевропейских банков, много лет работающих в Украине.

В целом, агентство ожидает, что влияние кризиса на результаты деятельности банков за 2014 год будет несущественным, но в случае реализации наиболее негативного сценария ухудшение их показателей может абсорбировать существенную часть прибыли за 2014 год.

Также агентство отмечает существующий риск оттока депозитов из украинских и, возможно, российских дочерних банков западноевропейских финансовых групп вследствие усиления панических настроений на рынке, но прогнозирует, что материнские банки окажут поддержку дочерним структурам, поскольку такая поддержка будет менее затратной, чем дефолт дочернего банка.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. 18 марта в Кремле подписали «договор» о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ. 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.

США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и внедрили санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

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