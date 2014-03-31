Днепропетровская ОГА хочет взять под контроль крупных распорядителей бюджета в регионе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан.

По словам Корбана, 28 марта глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский подписал соответствующее распоряжение о взятии под контроль всех крупных распорядителей бюджетных средств (крупные города).

«Под него (распоряжение – УНИАН) подведена база, плюс разработана схема как будут контролироваться крупные распорядители», - сообщил Корбан.

В частности, по словам замгубернатора, общая цифра бюджетных средств области с субвенциями составляет около 8 млрд грн, из них 1,7 млрд грн идет на закупки, осуществляемые через проведение тендеров.

По данным Корбана, коррупционная составляющая в закупках, например, питания достигает 25%, а в закупках медикаментов — 30%, в связи с чем облгосадминистрация вынуждена была приостановить проплаты по тендерам, исключая контракты на школьное питание и медикаменты, где проплата на сегодня составляет 50%.

«Надо понять и выявить эту коррупционную составляющую. Нельзя сваливать на кого-то одного, это была система, которую мы и ломаем», - подчеркнул Корбан. По его словам, на данный момент ведется работа с компаниями, выигравшими тендеры, о заключении дополнительных соглашений. Корбан также отметил, что платежи не возобновятся, пока эта система не будет «перезапущена».