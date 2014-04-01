Греция получит очередной транш кредита после Пасхи

Еврогруппа на заседании во вторник не будет утверждать решение о выделении Греции очередного транша кредита в размере 8,3 миллиарда евро, а рассмотрит только график выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Имерисия".

После того, как парламенты Германии, Финляндии, Нидерландов и ряда других стран одобрят выделение помощи, состоится новая телеконференция рабочей группы Еврогруппы, на которой будет принято решение о выделении кредита.

"Если все будет идти по определенному графику, эта телеконференция c участием Европейского фонда финансовой стабильности пройдет 17 апреля, когда и будет разблокирован транш в 8,3 миллиарда евро", - пишет издание.

Перевод денег ожидается после Пасхи, скорее всего, между 22-24 апреля.

Руководство МВФ будет обсуждать греческую программу в мае, чтобы деньги (3,2-3,6 миллиарда евро) поступили в Грецию до выборов в европарламент, намеченных на 25 мая.

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