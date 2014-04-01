Японские предприятия позитивно оценили состояние экономики

Японские предприятия производственной и непроизводственной сфер считают, что экономика страны находится на подъеме, но опасаются возможного спада в апреле-июне, такие данные приводит Банк Японии - центральный банк страны в опубликованном во вторник ежеквартальном "Исследовании краткосрочного экономического обзора предприятий" (Tankan).

Оценка экономической конъюнктуры крупными производственными предприятиями составила 17 пунктов, это на один пункт больше показателей предыдущего исследования и самый высокий показатель за последние шесть лет, пишет РИА Новости.

Крупные предприятия непроизводственной сферы улучшили свою оценку на четыре пункта до 24 пунктов, это самый высокий уровень за последние 22 года.

Однако перспективы на ближайший квартал оцениваются более пессимистично. В производственной сфере оценка, как ожидается, упадет на девять пунктов по сравнению с настоящим исследованием, в непроизводственной сфере - на 11 пунктов. Предприятия опасаются резкого снижения спроса и покупательской способности населения из-за введенного с 1 апреля повышения потребительского налога до 8%.

Индекс рассчитывается путем вычитания из числа предприятий, которые дали оценку состояния дел "хорошо", тех компаний, кто отрицательно оценивает экономическую конъюнктуру. Оценка считается важным показателем общего состояния экономики и тенденций ее развития и служит одним из факторов для принятия решений Центробанком.

Исследование проводилось с 24 февраля по 31 марта среди 14,8 тысяч японских предприятий.

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