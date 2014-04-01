10 возможных последствий ситуации в Украине для мирового сообщества - СМИ

Россия и Запад готовятся к затяжному противостоянию после аннексии Крыма, от которой у Москвы может разыграться аппетит к другим территориям бывшего СССР и не только. Reuters выделил 10 возможных последствий украинского кризиса для международных отношений и глобальной политики.

1) Изоляция России. Роль России в международных делах снижается, по меньшей мере на время. Москва фактически исключена из "Большой восьмерки" промышленно развитых стран. Переговоры о присоединении к клубу самых богатых государств мира - Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - и клубу развитых стран-потребителей энергоресурсов - Международному энергетическому агентству (IEA) - приостановлены. Намеченные саммиты с участием лидеров стран Запада в России отменены.

Попытки президента РФ Владимира Путина компенсировать изоляцию со стороны западных стран за счет развивающихся партнеров по неформальному клубу BRICS наталкиваются на прохладное отношение Китая и Индии к аннексии Крыма, создающей неприятный прецедент для Тибета и Кашмира. В совместном заявлении страны BRICS осудили санкции против России, но обошли молчанием статус Крыма и Украину.

2) Возрождение НАТО. Ведомый американцами военный альянс, потерявший было актуальность с окончанием операции в Афганистане, вновь при делах. НАТО активизировало авиапатрулирование в Европе и проводит учения в Польше и странах Балтии, а Варшава просит ускорить размещение элементов противоракетной обороны США в Центральной Европе.

Под давлением США некоторые европейские страны могут отказаться от запланированного сокращения оборонных расходов. Нейтральные Швеция и Финляндия с ростом российской угрозы могут укрепить безопасность и связи с НАТО.

3) Диверсификация источников нефти и газа. Энергетическая карта Европы перекраивается, ускоряется поиск альтернативы российским поставкам нефти и газа. Страны Европы планируют новые терминалы для импорта сжиженного природного газа, модернизацию трубопроводов и электросетей, развитие южного коридора поставок энергоносителей через Грузию и Турцию.

Россия обеспечивает треть потребностей ЕС в нефти и газе, и 40 процентов поставок газа идет через Украину. Европе теперь, возможно, придется заняться разработкой собственных месторождений сланцевого газа и развивать ядерную энергетику вопреки возражениям экологов и общественности.

4) Китайский фактор. Дипломатический альянс России и Китая, которые зачастую голосуют в унисон в Совете безопасности ООН, может развиваться в двух направлениях: сближение на основе укрепления сотрудничества в энергетике через строительство новых трубопроводов для переориентации поставок нефти и газа с запада на восток; либо охлаждение - если Пекин не сочтет выгодным укрепление связей с ослабленной и частично изолированной от мира Москвой и дистанцируется от Путина. Публично Пекин пока отказывается принимать чью-либо сторону.

5) Лидерство США. Руководящая роль Вашингтона в международной политике, ослабленная подъемом развивающихся стран и внутренней направленностью политики президента Барака Обамы, частично восстановлена. Несмотря на вывод войск из Ирака и Афганистана и решение сделать стержнем внешней политики Азию, события вокруг Украины заставили Обаму вернуться к извечной роли "лидера свободного мира" в европейском противостоянии Запада и Востока.

6) Лидерство Германии. Украинский кризис закрепил за Германией роль лидера в Европе. Германия как крупнейшая экономика играла первую скрипку в борьбе с кризисом в еврозоне, а теперь канцлер Ангела Меркель взяла на себя и переговоры с Путиным. Разочаровавшись в нем, она быстро ужесточила первоначальную сдержанную позицию.

Готовность Германии сократить энергетическую зависимость от России покажет, как далеко пойдут по этому пути остальные страны ЕС. Меркель отвечает и за контакты с Юлией Тимошенко, чьи президентские амбиции могут обострить внутриполитическую ситуацию на Украине.

7) Единство ЕС. Евросоюз вновь сплотился - хотя бы и на время - перед лицом новой внешней угрозы. В этой ситуации европейским лидерам будет проще преодолеть давние разногласия. Польша может ускорить движение к еврозоне - ядру Евросоюза, как это сделали страны Балтии. За нею могут последовать и другие страны, включая Данию, но, вероятно, исключая Швецию и Великобританию.

8) Большая игра в Центральной Азии. Запад соревнуется с Путиным за влияние на автократов в богатых энергоресурсами Азербайджане, Казахстане, Туркмении и Узбекистане, закрывая глаза на их отношение к правам человека. Если Россия ослабеет экономически, перспективы сближения с Западом заиграют для них новыми красками.

9) Российско-американское сотрудничество. Кооперация в некоторых вопросах международной безопасности сохранится, поскольку в интересах Москвы продвигать эти процессы, дабы избежать еще большей изоляции. Трения возможны в сирийском, иранском, афганском и северокорейском вопросах, и у России есть рычаги воздействия, такие как поставки комплексов противовоздушной обороны С-300 Дамаску или Тегерану.

10) Будущее Путина. Рейтинг российского лидера достиг небывалых высот на волне национальной гордости за возвращение Крыма России. В то же время, источником нестабильности могут стать олигархи, недовольные потерей стоимости бизнеса, зарубежных источников финансирования, активов на Западе и права въезда в США и Европу. Большинство пока лояльны на 150 процентов, но через полгода ситуация может поменяться.