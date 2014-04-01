Сегодня Конгресс США проголосует по финпомощи Украине

Палата представителей Конгресса США проведет сегодня голосование по законопроекту о предоставлении финансовой помощи Украине.

Об этом стало известно после завершения заседания палаты на прошлой неделе, сообщает Радио Свобода.

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Сначала планировалось, что законодатели поставят на голосование вопрос о финансовой поддержке Украины 28 марта, однако решили его перенести на 1 апреля.

«Мы должны наказать тех, кто причастен к агрессии против Украины и гарантировать нашим союзникам и друзьям мир и безопасность в Европе», – заявил ранее председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Эд Ройс.

27 марта Конгресс США одобрил помощь Украине на 1 млрд долларов и санкции против России.