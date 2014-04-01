Официальный курс гривни к доллару рухнул почти до 11 грн

Официальный курс гривни по отношению к доллару, установленный Национальным банком Украины, рухнул до нового минимума.

С 1 апреля он составляет 100USD – 1099,8100 UAH.

Предыдущий минимум был зафиксирован 31 марта и составил 1095,4600.

Как сообщал УНИАН, на межбанковском валютном рынке в понедельник, 31 марта, торги по доллару США закрылись котировками 11,4000/11,5800.

При этом Министерство финансов Украины прогнозирует среднегодовой курс гривни к доллару по итогам 2014 года на уровне 10,5 грн за доллар.