Межбанк открылся долларом по 11,55 гривень

10:19, 01 апреля 2014
Финансы
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 Котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,5115/15,9275.

Торги по доллару США открылись повышением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 11,2500/11,5500, сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Цены на российскую валюту поднялись – 0,3210/0,3295, котировки по евро-гривне ушли вверх – 15,5115/15,9275.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3788/90 (понедельник - 1,3748/50). 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США закрылись котировками 11,4000/11,5800.

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