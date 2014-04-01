Украинцам разрешили отказываться от поручительства по кредитам, если банк без согласования изменил условия кредита

В решении (№6-160цс13) ВСУ разъяснил, что финучреждение не может требовать от поручителя погашения займа (после того, как по нему перестал платить заемщик), если без его ведома менялись условия кредитного договора. Таких случаев было особенно много в прошлом году, пишут "Вести".

«Если банк поднимал процент по займу или вводил дополнительные комиссионные, не получая на это письменного разрешения человека, который выступил поручителем по кредиту, а после того, как ему перестали платить, требует от поручителя погашения долга, то его требования незаконно. Договор поручительства можно в судебном прядке признать прекращенным, и в дальнейшем не выполнять», - прокомментировал документ ВСУ старший партнер адвокатской компании «Кравец и Партнеры» Ростислав Кравец.

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Логика простая: если человек ручается за чей-то кредит, а его условия меняются, то у него нужно получать разрешение на эти изменения. Согласие поручителя должно оформляться как при помощи подписания дополнительного договора. Либо включаться автоматически, если в договоре была соответствующая оговорка: в договоре может быть предусмотрен пункт о том, что поручитель изначально согласен со всеми изменениями в будущем. Но юристы уверяют, что она сейчас не работает. «Банки в договорах поручительства зачастую прописывают пункты, по которым поручитель якобы наперед соглашается со всеми изменениями, которые будут внесены банком в кредитный договор, в том числе суммы кредита, процентов, срока выполнения обязательства и эти изменения не подлежат дополнительному согласованию с поручителем. Но данным решением суд запретил банкам подобную практику. Любые изменения кредитного договора, которые касаются увеличения ответственности поручителя, должны быть согласованы с ним путем подписания дополнительных соглашений к ранее заключенному договору поручительства», - прокомментировал ситуацию управляющий партнер юридического бюро «Юротат» Сергей Лысенко.

Кстати, правило о согласовании изменений с поручителем, работает лишь в случае увеличения суммы выплат. «Но если речь идет о снижении ставки или о продлении срока кредитного договора, то такое условие может не согласовываться с поручителем (ведь речь идет об улучшении кредитных условий). Хотя, это не совсем корректно. Ведь при продлении срока кредита, повышается ответственность поручителя. Он после этого обязан дольше отвечать за действия заемщика», — отметил адвокат, директор компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine Иван Герасименко.

Кроме всего прочего, несогласование банком повышенной кредитной ставки дает дополнительные возможности и самому заемщику. Он может подговорить поручителя не являться в банк для подписания допсоглашения, и, ссылаясь не несогласованность повышенного процента, требовать от банка отсрочить ухудшение условий по кредиту. Правда, юристы признают, что «играть в такие игры» можно недолго: месяц, от силы — два. Они советуют не затягивать процедуру согласования, если банк проводит ее по всем правилам. Поскольку в противном случае, финучреждение может потребовать досрочного погашения кредита. Такое право содержится в большинстве типовых кредитных договоров.

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