Закон о предотвращении финансовой катастрофы вступил в силу

Закон Украины о предотвращении финансовой катастрофы и создании условий для экономического роста в Украине, разработанный Кабинетом министров Украины и принятый Верховной Радой в конце марта 2014 года, опубликован в газете «Голос Украины» и вступил в силу.

Этот закон, наряду с законом о внесении изменений в бюджет (о секвестре бюджета), стал одним из документов, оговаривающих политику реформ правительства и открывающих нашей стране доступ к внешнему финансированию, предварительный объем которого составляет 27 млрд долл.

Согласно закону, в Украине вводятся новые ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию (25-42,5%), акцизов на топливо (вводятся две ставки сборов: для низкокачественного топлива (евро - 2,3) - 128 евро, для высококачественного (евро - 4,5) - 98 евро), акцизов на импортные автомобили. При этом сохраняются действующие ставки налога на прибыль и НДС - 18% и 20%, соответственно. Также вдвое повышаются налоги за пользование недрами и радиочастотами, вводится 7%-ный НДС на операции по поставкам лекарств. Отдельный пункт - прогрессивная шкала налогообложения пассивных доходов граждан с базовой ставкой 15%. В пассивные доходы входят доходы, полученные в виде процентных платежей по банковским вкладам, проценты по облигациям, роялти и доходы от аренды имущества. Налогом облагаются доходы, которые суммарно превышают 20 тыс. грн. Ставка 15% применяется к доходам от 20 тыс. грн до 236 тыс. грн (204 прожиточных минимума), ставка 20% применяется к доходам до 1 млн грн (396 прожиточных минимумов), ставка 25% применяется к общим пассивным доходам свыше 1 млн грн.

Кроме того, законопроект снижает верхний предел стоимости товаров беспошлинной торговли – до 150 евро с 300 евро и вводит режим возмещения НДС при экспортных операциях с зерном только для продукции нового урожая – с 1 октября 2014 года.

Законом также вводится 0,5%-ный пенсионный сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами за наличный и безналичный расчет.

Как сообщал УНИАН, закон о предотвращении финансовой катастрофы был принят парламентом со второй попытки – после внесения ряда изменений в первоначальную редакцию, представленную премьер-министром Украины Арсением Яценюком.