Рада назначила членов совета НБУ

Членами Совета НБУ назначены Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый.

Верховная Рада приняла постановление о назначении членов Совета Национального банка Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 из 295 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Постановлением членами Совета НБУ назначены Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый.

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