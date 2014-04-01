Рада назначила членов совета НБУ
11:37, 01 апреля 2014Финансы
0
Членами Совета НБУ назначены Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый.
Парламент назначил членов совета Нацбанка
Верховная Рада приняла постановление о назначении членов Совета Национального банка Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 243 из 295 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Постановлением членами Совета НБУ назначены Александр Биланенко, Станислав Буковинский, Ольга Кандыбка, Трофим Ковальчук, Виталий Ломакович и Игорь Лютый.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter