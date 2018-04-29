Банки "держат" удар

Нацбанк в конце февраля признал неплатежеспособными «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», принадлежащие группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко, а 13 марта – банки «Форум» Вадима Новинского и «Меркурий» Александра Олейника. На основании решения регулятора Фонд гарантирования вкладов ввел во всех четырех банках временные администрации сроком на три месяца.

Такие действия в отношении небольших «Меркурия» и «Реал Банка» не являются чем-то неординарным для рынка. Проблемы в этих банках незначительно влияют на банковскую систему Украины, ведь соотношение их активов с активами всей банковской системы минимальное.

Между тем, «Брокбизнесбанк» и «Форум» - системные банки и по классификации НБУ входят в группу крупных.

«Эти два банка являются довольно крупными финучреждениями, входящими в ТОП-20. Это добавляет негатива в общий неблагоприятный информационный, кредитно-инвестиционный фон, который обозначился в связи с политической ситуацией в стране», - считает председатель наблюдательного совета «Банка Национальный кредит» Андрей Онистрат.

По мнению экспертов, проблемы «Брокбизнесбанка» и «Форума» могут значительно пошатнуть банковскую систему, которая сейчас переживает не лучшие времена.

В данном случае показательным является банковский кризис 2008 года, когда проблемы в «Проминвестбанке» стали «спусковым крючком» для всего финсектора. Тогда временные администрации были введены более чем в 15 финансовых учреждениях, и только малая часть из них смогла вернуться к работе.

В тоже время банкиры отмечают, что для нынешнего шага у Нацбанка было достаточно оснований, он был необходим и своевременен.

«Очевидно, что там присутствовали определенные нарушения, не был соблюден баланс между собственными и привлеченными средствами, а также нормативы кредитования инсайдеров», - считает директор по управлению рисками банка «Надра» Елена Домуз.

Большие проблемы крупных игроков

О проблемах «Брокбизнесбанка» стало известно еще в начале года: банк перестал обслуживать счета клиентов и выдавать депозиты. Он обратился к НБУ с просьбой предоставить рефинансирование на 1 млрд грн. В середине февраля «Брокбизнесбанк» заявил о полном разрешении проблем после получения финансовой помощи от Национального банка и группы компаний ВЕТЭК. Через 17 дней после этого финучреждение было признано неплатежеспособным. Его убыток на 1 февраля составил 40,5 млн грн.

Ситуацию с «Брокбизнесбанком» участники рынка объясняют массовым выводом капитала за рубеж основным акционером.

«Еще до кризиса «Брокбизнесбанк» и «Форум» испытывали проблемы с ликвидностью. Это связано с проблемными активами, кредитованием аффилированных структур», - отмечает заместитель главы наблюдательного совета «Укринбанка» Виктор Леонидов.

Действительно, убытки банка «Форум» масштабные – 6 млрд грн на конец февраля.

По информации «Смарт-Холдинга», трудности банка связаны с предыдущим его владельцем - немецким Commerzbankom, который при продаже не отобразил в отчетности реальную сумму проблемной задолженности, которая требует резервирования 2,5 млрд грн. Помимо этого «Форум», как и остальные украинские банки, переживал отток депозитов на фоне политической нестабильности.

«С декабря 2013 года со счетов банка снято порядком 1 млрд грн», - сообщили в «Смарт-Холдинге», добавив, что у банка существовала договоренность с прежним руководством НБУ о выделении стабилизационной кредитной линии в размере 2,5 млрд грн, и даже часть займа была предоставлена.

«Новое руководство Нацбанка приняло решение не перечислять очередной транш в рамках стабилизационной кредитной линии и ввело временную администрацию в банк», - подчеркнули в холдинге, отметив, что предложили временному управляющему план стабилизации ситуации.

Спасение утопающих…

Судя по опыту предыдущих лет, введение временной администрации является предисловием к полному прекращению деятельности банка.

В целом «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Форум» и «Меркурий» должны вкладчикам около 12,8 млрд грн, из которых Фонд гарантирования должен компенсировать 7,2 млрд грн. Активы Фонда на 1 марта составляют 8,176 млрд грн, что полностью покрывает необходимые выплаты. Только в этом случае ресурсы Фонда будут практически исчерпаны, и если появится очередной неплатежеспособный банк, то Фонду придется искать дополнительные источники финансирования. Поэтому самым оптимальным вариантом, по мнению экспертов, является поиск инвесторов, которые бы смогли спасти финансовые учреждения.

«Ситуацию можно рассматривать как благоприятную для потенциальных инвесторов в банковский сектор. Цена банков снижается», - отмечает Онистрат.

Правда, и с учетом «скидки» инвесторы для банка Курченко не нашлись. Зато появился законопроект, предлагающий передать банк в госсобственность и разобраться Генеральной прокуратуре с операциями по акциям «Брокбизнесбанка» в 2013 году и с использованием средств, выделенных «Брокбизнесбанку» НБУ.

Несколько иначе обстоят дела с «Форумом». Как сообщил глава Нацбанка Степан Кубив, о желании оказать помощь банку заявили три потенциальных инвестора – два иностранных и один украинский, которые смогут взять на себя все обязательства по вкладам. Как один из вариантов НБУ также рассматривает выделение единовременного стабилизационного кредита банку как со своей стороны, так и со стороны главного акционера финучреждения - Вадима Новинского, который во время встречи с вкладчиками заявил о готовности вливать в банк деньги для поддержки ликвидности и ждет соответствующих шагов от регулятора. Еще один сценарий, который готов рассмотреть НБУ в отношении « Форума», - переход банка в государственную собственность.

Эксперты считают, что увлекаться идеей национализации банков государству не стоит – как свидетельствует практика прошлых лет, вложенные деньги вряд ли вернутся. Да и правительство в условиях жесткой экономии не особо приветствует идею. «У нас в бюджете денег на это нет, а любые подобные проекты и инициативы предусматривают какие-то деньги», - сказал министр финансов Александр Шлапак.

По мнению экспертов, в текущей ситуации банкам придется рассчитывать только на собственные силы.

«Сейчас ситуация усложнилась, многим учреждениям придется рассчитывать, в первую очередь, на собственные силы, а не на акционеров и регулятора», - подчеркивает генеральный директор рейтингового агентством UCRA Станислав Дубко.

Принцип домино

Происходящее в финансовой сфере осложняется еще и тем, что население продолжает активно выводить средства из банковской системы.

«Наиболее чувствительным для банков является отток депозитов физлиц, которые сейчас формируют значительную часть пассивов большинства банков», - отмечает Дубко.

Ситуация с проблемными финучреждениями только увеличивает недоверие к банкам.

«Банки - заклепки в корабле экономики, выдерни одну и рискуешь нарушить целостность всего судна, пойдет течь – потонет все», - подчеркнул заместитель председателя правления по розничному бизнесу «Терра Банка» Игорь Шевченко.

В случае дальнейшего расшатывания банковской системы, по мнению экономиста, может сработать так называемый «эффект домино».

Если верить словам основного акционера банка «Форум» Вадима Новинского, в аналогичном положении, как и его проблемный банк, находятся все финучреждения первой двадцатки. «Положение в нашем банке не намного хуже, чем у первой двадцатки украинских финучреждений. Ситуация в Украине сейчас такая, ситуация в экономике сейчас такая», - сказал Новинский.

Аналитики считают, что угроза уже нависла над банками, которые, по сути, использовались исключительно для обналичивания средств. По словам Кубива, таких финучреждений в Украине около 12. По информации участников рынка, основная часть таких банков относится к небольшим региональным, открывшимся в последние два года.

По подсчетам банкиров, для стабилизации ситуации в банковском секторе необходимо около 15-20 млрд грн, часть из которых может предоставить в виде рефинансирования Нацбанк: с начала года регулятор выдал банкам 15 млрд грн, без учета кредитов овернайт.

«НБУ уже провел работу по оптимизации доступа банков к рефинансированию. Большая часть объемов ликвидности теперь будет предоставляться по результатам еженедельных тендеров по рефинансированию, которые будут проводиться без объявления объемов и ставок. Это определенно даст толчок для развития рынка и поставит все банки в равные условия», - отмечает Домуз.

Часть из необходимых средств могут предоставить собственники банков в виде кредитов и докапитализации. Так, акционер «Форума» уже заявил о готовности предоставить 1,1 млрд грн «финпомощи» банку из необходимых 3,1 млрд грн.

По мнению аналитиков, необходимые деньги должны быть найдены и выделены, ведь на карту поставлена стабильность всей банковской системы Украины.

«Любой банк заинтересован в стабильной работе и хочет сохранить собственную устойчивость, а также сбережения каждого клиента», - отметил Шевченко.

Так или иначе, в ближайшие месяц-два станет понятно, что будет с украинскими банками, входящими в группу риска. Но одно уже ясно сейчас - появление новых проблемных финучреждений отложит стабилизацию финсектора на неопределенный период.

Ксения Обуховская (УНИАН)