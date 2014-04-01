Яценюк предлагает дать регионам право самостоятельно вводить налоги

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил правительству проработать в рамках реформы местного самоуправления решение о предоставлении регионам права самостоятельно устанавливать региональные налоги и оставлять на местах часть налога на прибыль, который сегодня полностью перечисляется в государственный бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил, открывая заседание правительства.

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«Нужно заинтересовать области в том, чтобы они работали над созданием новых рабочих мест, над развитием бизнеса. Часть налога на прибыль нужно оставлять на местах», - сказал Яценюк.

«Нужно дать возможность областям, областным исполнительным комитетам самостоятельно устанавливать налоги и сборы и ставки по налогам. И таким образом мы будем стимулировать их собирать те налоги, которые остаются непосредственно на местах», - добавил Яценюк.

Ранее глава правительства в рамках проведения реформы местной власти предложил ликвидировать областные государственные администрации и заменить их исполнительными комитетами, ответственными за состояние дел в каждой области. При этом Яценюк отмечал, что текст изменений в Конституцию с учетом концепции реформы местного самоуправления должен появиться в Верховной Раде уже 15 апреля.

По словам премьера, местная власть должна получить исполкомы, а центральная власть должна получить префектов на местах, которые не занимаются распределением средств, а осуществляют не что иное, как общий надзор за соблюдением законодательства. При этом органы прокуратуры должны быть лишены «коррупционной функции общего надзора».