Доллар на межбанке снизился до 11,50

Во вторник, 1 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,3000/11,5000 грн/долл. против с 11,1000/11,5000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,5810/15,8625 грн/евро против 15,3105/15,8685 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3770/1,3800.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3217/0,3274 грн/рубль против 0,3160/0,3274 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,1145 (-0.1355).

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Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,4000/11,5800 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 15,7210/15,9755 грн/евро, к российскому рублю - 0,3221/0,3278 грн/рубль.