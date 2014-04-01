Швеция за шесть лет даст Украине 175 млн евро

Правительство Швеции в рамках стратегии по предоставлению помощи Восточной Европе выделит Украине 175 млн евро в период с 2014 по 2020 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр международного развития и сотрудничества Швеции Хиллеви Энгстрем во время брифинга в Киеве.

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«Правительство Швеции приняло новую стратегию о помощи Восточной Европе на период с 2014 по 2020 годы, в которой поддержка для Украины составляет 175 млн евро на этот период. С учетом событий, которые будут происходить, количество средств может увеличиваться», - отметила она.

«Нет сомнения, что Украина должна занять четкое место в Европе, потому интеграция в ЕС является главным пунктом в нашей стратегии», - отметила Энгстрем.