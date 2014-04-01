Дефицит платежного баланса Украины за 2 месяца составил более $4 млрд

Сводный платежный баланс Украины в январе-феврале 2014 года сведен с дефицитом в 4,1 млрд долл. США против профицита в 1,7 млрд долл. США годом ранее, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в феврале 2014 года сводный платежный баланс Украины сведен с дефицитом в 2,2 млрд долл.

«В феврале 2014 дефицит сводного платежного баланса составил 2,2 млрд долл. США (в феврале 2013 года - профицит 1,3 млн долл. США), что было обусловлено формированием рекордного дефицита финансового счета», - говорится в сообщении.

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По данным НБУ, дефицит текущего счета по итогам февраля сократился до 121 млн долл., по сравнению с дефицитом в феврале 2013 года в 1,5 млрд долл. из-за резкого падения объемов импорта вследствие снижения экономической активности и девальвации гривни. В годовом выражении экспорт товаров сократился на 7,4% - до 4,9 млрд долл. Сокращение произошло по всем основным группам товаров, в частности, в химической продукции - на 34,0%, продукции машиностроения - на 20,2%, продовольственных товаров - на 5,8%, продукции металлургии - на 6,8%. Импорт товаров за указанный период сократился на 21,7% - до 5,4 млрд долл. США, в частности, энергетический - на 38,8%, неэнергетический - на 16,5%, продукции машиностроения - на 28,4%, химической промышленности - на 15%.

Дефицит финансового и капитального счета в феврале 2014 года составил 2 млрд долл., что обусловлено нестабильной экономической и политической ситуацией в стране и девальвацией гривни. Усиление девальвационных ожиданий и отток депозитов из банковской системы привели к увеличению оттока наличной валюты за пределы банков до 1,9 млрд долл., тогда как за весь 2013 год он составил 3,3 млрд долл. США. Одновременно наблюдался отток средств по прямым иностранным инвестициям (209 млн долл. США), а также по кредитам и облигациям частного сектора.

Отрицательное сальдо по операциям по кредитам и облигациям (766 млн долл.) обусловлено низкими объемами заимствований частного сектора. Так rollover (продление кредитов - УНИАН) реального сектора был самым низким за последние два с половиной года и составил 54%. Банковский сектор сократил свою задолженность по кредитам overnight на 725 млн долл.

Формирование двойного дефицита ( по текущим и финансовым счетам), а также очередное плановое погашение кредита МВФ в размере 360 млн долл. привело к сокращению резервов до 15,5 млрд долл. на 1 марта 2014 года, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на 1,8 месяца.

Как сообщал УНИАН, сводный платежный баланс Украины в январе 2014 года сведен с дефицитом в 1,9 млрд долл. США за счет оттока средств по финансовому счету.

Сводный платежный баланс Украины в 2013 году сведен с профицитом в 2,021 млрд долл., в то время как за 2012 год платежный баланс был сведен с дефицитом 4,175 млрд долл.