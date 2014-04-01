Миндоходов намерено контролировать расходы чиновников

Министерство доходов и сборов Украины намерено инициировать декларирование расходов чиновников в рамках борьбы с теневым сектором экономики и схемами уклонения от уплаты налогов и сборов. Об этом заявил на брифинге в Кабинете министров заместитель министра доходов и сборов Украины Владимир Хоменко.

«Мы будем инициировать внедрение декларирования расходов, – сказал Хоменко. – Мы часто видим, когда чиновники декларируют 100-200 тыс. грн дохода, а тратят миллионы гривен на свое содержание, а при обысках у них находят музейные ценности и килограммы драгоценных металлов».

Читайте такжеПо декларации у Рабиновича нет недвижимости, его доход за 2013 год - 1 миллион гривень

По словам замминистра, эффективный контроль за расходами чиновников позволит аккумулировать в бюджет порядка 100 млрд грн.

«Установление жесткого контроля над расходами позволит дополнительно аккумулировать в бюджет порядка 100 млрд грн. Мы внедряем новые методы борьбы с теневым сектором», - сказал Хоменко, добавив, что, по его оценкам, теневой сектор составляет около половины ВВП Украины.

Читайте такжеУ Симоненко с доходом в 314 тысяч нет ни одной машины - декларация

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель министра доходов и сборов Украины, глава ликвидационной комиссии Миндоходов и ответственный за проведение налоговой политики Игорь Билоус назвал стабилизацию поступлений в бюджеты всех уровней первоочередной задачей органов министерства. При этом он подчеркнул, что должны быть задействованы все резервы для обеспечения стабильных поступлений за счет упразднения схем уклонения от уплаты налогов и ликвидации конвертационных центров. По словам Билоуса, все выведенные из тени средства необходимо привлекать в экономику.