«Укрпочта» начала работать с клиентами в Крыму по российским тарифам

Государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» с 31 марта начало пересылать почтовые отправления в Крым по международным тарифам, установленным для отправки в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба предприятия.

«С 31 марта 2014 года все почтовые отправления адресатам в АР Крым и Севастополь будут пересылаться как международная почта через Российскую Федерацию (по тарифам, установленным для почтовых отправлений, направляемых в Российскую Федерацию)», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, с 27 марта 2014 года Крымское республиканское предприятие почтовой связи прекратило принимать внутреннюю почту и возвращало её в обратном направлении.

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Как сообщал УНИАН, 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Справка УНИАН. ГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.