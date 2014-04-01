Из-за конфликта с Россией Украина стала больше торговать с ЕС

Министерство экономического развития и торговли Украины отмечает рост товарооборота со странами Европейского Союза и снижение товарооборота с Российской Федерацией, заявил министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Товарооборот с Россией, конечно, уменьшается, поскольку для него необходимы благоприятные условия с обеих сторон. Но вместе с тем, эта ситуация благоприятна с точки зрения ЕС. И там растет товарооборот», - сказал Шеремета.

Вместе с тем, он не уточнил цифры снижения и увеличения торговли.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе 2014 года составил 142,8 млн долл., что на 15,2 млн долл., или на 11,91%, больше дефицита по итогам января 2013 года в 127,6 млн долл.

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По данным Госстата, в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года экспорт товаров из Украины снизился на 12,3% - до 4,389 млрд долл., импорт - на 11,7%, до 4,531 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе 2014 года составил 0,97 (в январе 2013 – 0,98).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 180 стран мира.

По данным Госстата, в январе 2014 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины, Россией, составил 716,734 млн долл., что на 130,668 млн долл., или на 22,3%, больше, чем в январе 2013 года.